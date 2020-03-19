Корзины из газет

Необязательно тратить деньги, чтобы иметь такие корзинки для всякой домашней мелочи, ведь их можно сделать самостоятельно.

Нам понадобятся:

коробка для оплетания

плотный картон

много газет

ножницы

клей

спица для вязания

1.Разрезаем газетный лист пополам и начинаем накручивать на нее газетную полосу вот под таким углом.

2. Кончик газеты приклеиваем к трубочке.

3. Берем картонку для дна корзинки и приклеиваем к ней трубочки.

4. Поверх необходимо приклеить еще один кусок картона.

5. Для первого ряда просто заворачиваем трубочки одну за другую.

6. Последнюю трубочку заворачиваем, как показано на фото.

7. Приклеиваем добавочную трубочку и начинаем плести корзинку.

8. Присоединяйте трубочки, вставляя одна в другую.

9. Трубочки наращиваем в процессе плетения.

10. Смотрим, как заканчивается плетение.

11. Поместите завернутые трубочки вовнутрь нашей корзинки.

12. На финальном этапе трубочки необходимо обрезать и опалить.

13. Готовую корзинку можно покрасить в желаемый цвет.

По инф. cpykami.ru

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