ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Незаурядные переделки из обычной одежды. А главное красиво и просто
2020-03-02-05-11-22
Всегда хочется, чтобы ребенок был одет с иголочки. Справиться с такой задачей помогут швейные хитрости, благодаря которым на обновках можно сэкономить. При этом вещи будут смотреться не хуже, а может и лучше...
Как связать спицами шапочку «луковка»
2020-03-02-01-18-08
Чeм интepeснa шaпoчкa «лукoвкa»:
Подследники на двух спицах с описанием
2020-03-10-02-30-24
Подследники становятся все популярней. Их используют в качестве домашних тапочек, так как это удобно, практично и очень красиво.
Творчество из цемента
2020-02-21-05-26-21
Идеи поделок из цемента для сада на дачном участке: разнообразные фигурки, вазоны и другие интересные изделия.
Красочные тапочки крючком
2020-03-13-03-57-46
  Для этих тапочек я использовала различные оставшиеся нити. Все они содержат, по крайней мере, 70% шерсти. Номер крючка 3,0 мм. Мой размер обуви 38 (5).

Корзины из газет
По инф. cpykami.ru   
19 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Необязательно тратить деньги, чтобы иметь такие корзинки для всякой домашней мелочи, ведь их можно сделать самостоятельно.

Корзины из газет

Нам понадобятся:

  • коробка для оплетания
  • плотный картон
  • много газет
  • ножницы
  • клей
  • спица для вязания

1.Разрезаем газетный лист пополам и начинаем накручивать на нее газетную полосу вот под таким углом.

1903 korzina2

1903 korzina3

2. Кончик газеты приклеиваем к трубочке.

1903 korzina4

3. Берем картонку для дна корзинки и приклеиваем к ней трубочки.

1903 korzina5

4. Поверх необходимо приклеить еще один кусок картона.

1903 korzina6

5. Для первого ряда просто заворачиваем трубочки одну за другую.

1903 korzina7

6. Последнюю трубочку заворачиваем, как показано на фото.

1903 korzina8

7. Приклеиваем добавочную трубочку и начинаем плести корзинку.

1903 korzina9

8. Присоединяйте трубочки, вставляя одна в другую.

1903 korzina10

9. Трубочки наращиваем в процессе плетения.

1903 korzina11

10. Смотрим, как заканчивается плетение.

1903 korzina12

11. Поместите завернутые трубочки вовнутрь нашей корзинки.

1903 korzina13

1903 korzina14

12. На финальном этапе трубочки необходимо обрезать и опалить.

1903 korzina15

13. Готовую корзинку можно покрасить в желаемый цвет.

1903 korzina16

По инф. cpykami.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 