Короб-парник своими руками

Отличная идея для тех, у кого почва бедная на содержание гумуса. Деревянный каркас заполненный почвой, богатой на микроэлементы и питательные вещества, даёт хорошие стабильные урожаи. Где и как можно использовать деревянные короба?

На почвах которые содержат избытки соли, на почвах с повышенной кислотностью, на заболоченных участках. Высадка растений в короба с дугами даёт возможность укрыть саженцы при резких переменах погоды. В весенние и осенние заморозки, уберечь рассаду от низких температур с помощью плёнки.

Летом растения можно притенять, прятать от жары, расположив на дугах любой доступный материал.

Растения чувствуют себя на таком мини-огороде очень комфортно, ухода за растениями посажеными в короба с дугами требуется меньше. Прополка сорняков сокращается многократно, а если использовать толстый слой мульчи, то такие грядки совсем не нужно пропалывать. Всем известно, что львиная доля времени потраченного на огороде забирает не уход за растениями, а борьба с многолетними сорняками, такими как пырей, осот, вьюнок. Огородники давно практикуют посадку растения в короба, и результатом очень довольны. Короба обычно не имеют стандартных размеров, всё зависит от площади участка. Они могут быть вот такого размера.

Или вот таких! Короба расположенные квадратно-гнездовым способом. Такая схема очень удобна на маленьких дачных участках.

Вот такие конструкции используются обычно там, где овощные растения используют больше для дизайна двора. Маленькая имитация сельского дворика, где хозяева участка, не ставят перед собой получить большой урожай.

Высота установленных дуг регулируется в зависимости от того какое растение там будет расти. Для таких растений как перцы, низкорослые сорта томатов, высокие дуги не нужны. Для огурцов дуги устанавливают гораздо выше.

Установленный короб из деревянных досок будет вам служить и теплицей, и парником, как говорят - два в одном! Посеянные ранней весной там огурцы, томаты, перцы без дальнейшей пересадки дадут вам урожай намного выше, чем растения которые были пересажены и подвергались стрессам, а именно: резкая смена температуры, недостаточная влажность воздуха и почвы.

Как установить короб

Процесс работы несложен. На фото показаны все этапы установки короба.

Рекомендация : Высоту бортиков лучше сделать выше, чем на фотографии. Объём плодородного слоя почвы должен быть больше. Металлическая сетка может использоваться только на тех участках, где обитают кроты. В других случаях сетка не обязательна.

Источник: eurosamodelki.ru

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