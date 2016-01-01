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Клеевой пистолет своими руками (видео)
По инф. vk.com   
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Клеевой пистолет является одним из самых часто используемых инструментов в доме. С его помощью мы крепим, изолируем, создаем самоделки. А что, если попробовать создать клеевой пистолет собственноручно?

Клеевой пистолет своими руками из зажигалки

Смотрите, как сделать клеевой пистолет своими руками из зажигалки:

Источник: vk.com

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