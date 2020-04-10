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Катушка для шланга из диска и ступицы автомобиля
По инф. sdelaysam-svoimirukami.ru   
10 Апреля 2020 г.
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При подключении к компрессору длинного шланга возникают трудности с его уборкой. Шланг приходится после каждого применения наматывать на локоть и вешать на крючок, на что уходит время. Существенно облегчить его использование можно с помощью самодельной катушки из колесного диска. На нее удастся намотать 20 и более метров шланга. При надобности его можно разматывать на ту длину, которая потребуется, а после быстро смотать обратно.

Катушка для шланга из диска и ступицы автомобиля

Материалы:

  • автомобильный колесный диск;
  • ступица колеса;
  • профильная труба 15х15 мм;
  • стальной кругляк d10 мм;
  • труба d15-20 мм;
  • стальное рулевое колесо от трактора или кольцо из кругляка;
  • шланг высокого давления необходимой длины;
  • быстросъемные коннекторы для компрессора.

Изготовление катушки

Необходимо измерить диаметр имеющегося колесного диска. Отталкиваясь от полученных параметров нужно изготовить стойку для его крепления.

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Для этого берется 2 одинаковые отрезка профильной трубы, превосходящие по длине диаметр диска на 20 см. Они выставляются параллельно и к ним по центру приваривается ступица. Важно, если шпильки ступицы не совпадают с монтажными отверстиями на диске, то их нужно выбить до сварочных работ.

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К стойке под прямым углом нужно приварить подошву в виде рамы из сваренного профиля, которая потребуется для крепления катушки к стене. Она состоит из 2-х отрезков трубы с 4-мя перемычками между ними. Из них 2 привариваются по краям рамки и 2 напротив профиля стойки. В крайних перемычках сверлятся отверстия для крепления подошвы к стене.

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На следующем этапе изготавливается роликовый механизм для контроля угла сматывания и разматывания шланга. Он состоит из 2-х профильных труб с перемычкой, между которыми приваривается 2 отрезка стального кругляка с надетыми сверху круглыми трубами.

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В результате получаются ролики для скольжения шланга. Их длина должна быть равной ширине диска. Данная конструкция приваривается к стойке со ступицей. Рамка с роликами располагается не по центру, а смещается под одну сторону.

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Теперь стойку можно покрасить.

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Далее нужно сделать баранку для удобного вращения диска руками. Для этого к нему приваривается стальное рулевое колесо от старого трактора. Вместо него можно использовать любой обод или кольцо из стального кругляка, главное, чтобы его диаметр был немного больше диска. Также сбоку в диске нужно прорезать окно для ввода шланга.

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Красим.

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Затем диск приваривается к ступице или просто к ней приваривается.

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Катушка закрепляется анкерами к стене через отверстия в подошве.

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На диск накручивается шланг.

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При этом его край сначала заводится в прорезанное сбоку отверстие, а затем пропускается через центр ступицы.
После намотки шланга на его выступающий из ступицы край устанавливается быстросъемный коннектор, а к нему подключается трубка компрессора. Второй конец шланга пропускается через ролики и на него устанавливается необходимая оснастка.

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Катушка позволяет раскрутить шланг на необходимую длину, будь то 1 м или 20 м, а потом быстро смотать его обратно. Дополнительно можно приварить снизу подошвы несколько крючков, для удобного хранения пневмоинструмента.

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Катушка получается очень крепкой и надежной, ее обслуживание заключается только в необходимости изредка смазывать ролики.

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Подробно смотрите видео:

По инф. sdelaysam-svoimirukami.ru

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