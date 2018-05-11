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Кашпо из плетёных шнуров своими руками
|По инф. freeseller.ru
|11 Мая 2018 г.
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Сплести кашпо для цветочного горшка можно очень быстро и легко.
Для изготовления такого кашпо нам понадобятся пряжа средней толщины, пластмассовое кольцо небольшого размера, вязальный крючок и ножницы. С цветочного горшка нужно снять мерки - длину окружности обхвата и высоту. Кашпо будем плести 40 см в обхвате и 12 см в высоту. Сплетём его из таких шнуров - Плетём двухцветный функциональный шнур.
Порядок работы:
1. Обвязываем пластмассовое кольцо по кругу с помощью крючка.
2. Нарезаем два жгута по пять нитей пряжи достаточной длины для плетения жгута. Крепим их к кольцу и плетём шнур длиной 12 см. Заканчиваем плетение узлом, обрезаем нити.
На равном расстоянии друг от друга плетём ещё три такие же шнура.
3. Крепим к одному из готовых отрезков шнура два длинных жгута для плетения поперечного шнура. Плетём отрезок длиной 10 см. Крепим его к следующему из четырёх шнуров основы прямо под концевым узлом.
Продолжаем плетение поперечного шнура, крепя его по ходу работы к шнурам основы по очереди. Заканчиваем плетение узлом на первом шнуре основы. Обрезаем нити.
4. Примеряем кашпо. Горшок держится в нём отлично.
5. Крепим к поперечному шнуру над одним из шнуров основы несколько нитей пряжи. Плетём шнур достаточной для подвески горшка длины. Крепим его конец к поперечному шнуру напротив его начала.
6. Кашпо из плетёных шнуров готово! Можно подвешивать цветочный горшок.
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