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Как связать мишку крючком
По инф. vk.com   
14 Марта 2020 г.
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Материалы для вязания мишки:

master 12

Пряжа для вязания. Выбирайте любую, можно вязать медвежонка из остатков пряжи. У меня осталась шерсть («Монгольский верблюд»), я решила связать мишку из нее. Только имейте ввиду, что чем тоньше нить, тем меньше получится Ваш медвежонок. Маленьких медвежат вязать сложнее, поэтому для начинающих я бы посоветовала пряжу средней толщины.

Крючок для вязания. Его выбираем в зависимости от пряжи. Обычно на этикетках от пряжи указывается соответствующий номер крючка. У меня крючок № 3.

Ножницы.

Наполнитель (синтепон, синтепух, вата и т. д.)

Игла для шитья мягких игрушек, ее можно приобрести в магазине для рукоделия. Нам понадобиться именно длинная игла, так как ей удобно пришивать лапки к телу.

Кроме того для оформления мордочки медвежонка потребуется:

  1. Шерсть для валяния: бежевая для мордочки и черная для носика. У меня австралийский меринос.
  2. Игла для валяния (тонкая).
  3. Глазки. Можно использовать готовые глазки для мягких игрушек, бусинки, можно сделать глазки самим из полимерной глины.
  4. Клей ПВА для пропитки носика.
  5. Лак (его надо совсем чуть-чуть, поэтому можно использовать прозрачный лак для ногтей).

Вязание головы мишки:

1 ряд: 6 петель замыкаем в кольцо амигуруми (6 петель).
2 ряд: Прибавка в каждую петлю — 6 раз (12 петель).
3 ряд: *прибавка, столбик без накида* — повторить 6 раз (18 петель).
4 ряд: *прибавка, 2 столбика без накида* — повторить 6 раз (24 петли).
5 ряд: *прибавка, 3 столбика без накида* — повторить 6 раз (30 петель).
6 ряд: *прибавка, 4 столбика без накида* — повторить 6 раз (36 петель).
7 ряд: *прибавка, 5 столбиков без накида* — повторить 6 раз (42 петли).
8 ряд: *прибавка, 6 столбиков без накида* — повторить 6 раз (48 петель).
9–10 ряды: столбик без накида в каждую петлю предыдущего ряда (48 петель).
11 ряд: *убавка, 6 столбиков без накида* — повторить 6 раз (42 петли).
12 ряд: *убавка, 5 столбиков без накида* — повторить 6 раз (36 петель).
13 ряд: *убавка, 4 столбика без накида* — повторить 6 раз (30 петель).
14 ряд: *убавка, 3 столбика без накида* — повторить 6 раз (24 петли).

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Голову набить наполнителем. Набиваем плотно, придавая ей форму шара. Если набивать неплотно, то шарик не получится.

15 ряд: *убавка, 2 столбика без накида* — 6 раз (18 петель).
16 ряд: *убавка, 1 столбик без накида* — 6 раз (12 петель).
17 ряд: убавки до полного закрытия отверстия.

Вязание туловища медвежонка:

1 ряд: 6 петель замыкаем в кольцо амигуруми (6 петель).
2 ряд: Прибавка в каждую петлю — 6 раз (12 петель).
3 ряд: *прибавка, столбик без накида* — повторить 6 раз (18 петель).
4 ряд: *прибавка, 2 столбика без накида* — повторить 6 раз (24 петли).
5 ряд: *прибавка, 3 столбика без накида* — повторить 6 раз (30 петель).
6 ряд: *прибавка, 4 столбика без накида* — повторить 6 раз (36 петель).
7–8 ряды: 36 столбиков без накида.
9 ряд: 6 убавок, *столбик без накида, убавка* — 8 раз (22 петли).
10–11 ряды: 22 столбика без накида.
12 ряд: *1 столбик без накида, убавка* — 7 раз, 1 столбик без накида (15 петель).
13–14 ряды: 15 столбиков без накида.

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Набиваем наполнителем. Отверстие не закрываем, голова у нашего мишки достаточно большая, поэтому, чтобы она не перевешивала и не болталась, будем ее плотно пришивать к телу. Оставьте достаточно длинную нить, чтобы потом пришить туловище к голове.

Вяжем ножки для мишки (2 детали):

1 ряд: Вязание начинаем с набора 5-ти воздушных петель. Затем набираем 1 воздушную петлю для подъема и провязываем 1 столбик без накида в первую петлю (из пяти набранных), 3 столбика без накида, 2 прибавки, 3 столбика без накида, прибавка (14 петель).
2 ряд: 2 прибавки, 4 столбика без накида, 4 прибавки, 4 столбика без накида, 2 прибавки (20 петель).
3 ряд: прибавка, столбик без накида, прибавка, 5 столбиков без накида, прибавка, столбик без накида, прибавка, 5 столбиков без накида, прибавка, столбик без накида, прибавка (24 петли).
5 ряд: Провязываем 24 петли за заднюю стенку (столбик без накида в каждую петлю).
6 ряд: 7 столбиков без накида, (убавка, 2 столбика без накида) — 3 раза, 5 столбиков без накида (21 петля).
7 ряд: 6 столбиков без накида, (убавка, столбик без накида) — 3 раза, 6 столбиков без накида (18 петель).
8 ряд: 6 столбиков без накида, 3 убавки, 6 столбиков без накида (15 петель).
9–11 ряды: столбик без накида в каждую петлю (15 петель).

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Неплотно набиваем ножку синтепоном.

12 ряд: убавки до полного закрытия отверстия.

Вязание ручек мишки (2 детали):

1 ряд: 6 петель замкните в кольцо амигуруми (6 петель).
2 ряд: Прибавка в каждую петлю (12 петель).
3 ряд: *1 столбик без накида, прибавка* — повторить 6 раз (18 петель).
4–6 ряды: столбик без накида в каждую петлю (18 петель).
7 ряд: *убавка, столбик без накида* — повторить 6 раз (12 петель).
8–10 ряды: столбик без накида в каждую петлю (12 петель).
11 ряд: *убавка, столбик без накида* — повторить 6 раз (8 петель).

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Набиваем лапки, также неплотно, как и ножки.

12 ряд: убавки до полного закрытия отверстия.

Вязание ушек для мишки (2 детали):

1 ряд: Набираем 2 воздушные петли, вот вторую открючка петлю провязываем 4 столбика без накида (4 петли).
2 ряд: Переворачиваем вязание. Прибавки в каждую петлю (8 петель).
3 ряд: Переворачиваем вязание, 1 воздушная петля для подъема, столбик без накида в каждую петлю (8 петель).

Оставляем длинный «хвостик» нити, чтобы пришить ушки к голове.

Сборка мишки

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Пришиваем голову к туловищу:

Пришиваем лапки. Для этого «хвостик» нити, который Вы оставили, когда закончили вязать лапку, вдеваем в иглу для шитья игрушек. Прокалываем лапку так, как показано на фото:

Вытягиваем нить. На другой лапке нить отрезаем и прячем конец.

Прокалываем туловище мишки насквозь в том месте, где должна крепиться лапка.

Пришиваем вторую лапку, симметрично первой. Протаскиваем иглу «туда-сюда» несколько раз.

Аналогичным образом пришиваем ножки мишки к туловищу. Пришиваем ушки.

Оформление мордочки:

Как уже писалось выше, мордочку мишке мы будем приваливать. Для этого нам потребуется шерсть для валяния и игла. Приваливать мордочку лучше тонкой иглой (№ 40). Сначала при помощи небольшого пучка бежевой шерсти намечаем контуры мордочки.

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Из небольших пучков шерсти сваляйте на губке два шарика — это будущие щечки. Приваляйте их к мордочке. Еще один пучок — это носик.

Черной шерстью оформляем носик мишки. Делаем углубления для глаз. Приклеиваем глаза.

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Продолжаем оформлять мордочку. Тоненьким жгутиком из темно-коричневой шерсти оттеняем контуры глаз. Можно также более темной шерстью (по сравнению с основным тоном мордочки) подчеркнуть ротик. Если Вы хотите, то носик можно сделать твердым и блестящим. Для этого сначала пропитываем его клеем ПВА, а затем, когда носик высохнет, покрываем его лаком.

Вот мы и связали мишку крючком. Осталось только придумать для него одежку. 

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