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Как сшить снуд с капюшоном
|По инф. delaemrukami.info
|12 Марта 2018 г.
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Шьем шарф — хомут с капюшоном! Его еще принято называть шарф-капор, снуд. Такой шарф с капюшоном — прекрасная альтернатива шапкам, платкам и другими головным уборам. Для ранней весны то, что надо, вместе с пальто. Солнышко пригрело — скидываем капюшон, ветерок подул — надели обратно. Шарф-хомут представляет собой сшитый по кругу шарф — трансформер. Чтобы сшить такой модный и удобный шарф-хомут с капюшоном понадобится очень простая выкройка.
Посмотрите еще, как по разному смотрятся шарфы-хомуты с капюшонами из различных материалов:
Шарф можно сшить из теплой или легкой ткани, в зависимости от того в каком сезоне вы собираетесь его носить. Прекрасно подойдет для такого шарфа мягкий флис или трикотажная ткань, также можно использовать два широких шарфа или палантин. Шарф будет двухсторонним, поэтому подготовьте два отреза ткани разных оттенков, приблизительно по метру каждый. Цвета ткани должны гармонично сочетаться друг с другом, подберите, так называемые цвета-компаньоны.
Начертите выкройку на листе бумаги или на картоне, исходя из размера головы и желаемой длины шарфа. Длина шарфа должна обеспечивать двухразовое свободное обматывание вокруг шеи. Прибавьте припуски на швы и свободное облегание.
Выкройте четыре одинаковых детали по две детали каждого цвета.
Сшейте детали только по задней части капюшона. Обработайте швы строчкой зигзаг или оверлоком.
Шарф-хомут делается двухсторонним, поэтому сложите детали одну в другую, как показано на фото — лицевыми сторонами друг к другу. Замкните шарф в кольцо, сшив вместе его концы. На данном этапе сшиваем две детали по линии переда. Выворачиваем на лицевую сторону. Осталось прошить затылочную часть шарфа. Затылочную часть сшиваем по лицевой стороне Шарф-хомут с капюшоном готов!
Как его носить: накиньте капюшон на голову, скрестите нижнюю часть шарфа и наденьте нижнее кольцо через голову на шею.
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