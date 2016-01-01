Мебель, уже потерявшую вид, можно не просто реставрировать, но и подарить ей новую жизнь, представив в совершенно ином свете. В данном мастер-классе мы продемонстрируем вам, как из классического стола сделать гламурный столик, который дамы вполне могут использовать в качестве туалетного.

Как обновить старый стол – пошаговое описание рабочего процесса

Материалы

Перед тем, как обновить старый стол своими руками, приготовьте:

краску в баллончике серебристого цвета с перламутровым отливом;



спрей для полировки;



ветошь;



большую клеенку;



наждачную бумагу;



отвертку;



фурнитуру.

Также вам может понадобиться дрель со сверлами и прочие инструменты, если в столе имеются сломанные полочки и другие неисправности.

Шаг 1. Достаньте из стола все ящики полки и прочее содержимое.

Шаг 2. Все поломанные элементы и полочки отремонтируйте на данном этапе.

Шаг 3. Полностью снимите всю фурнитуру. Она будет мешать в дальнейшей работе и не подходит по стилистической задумке.

Шаг 4. Теперь на открытом воздухе вам нужно будет оборудовать рабочую зону. Обязательно застелите ее клеенкой. Открытое пространство важно, так как работать нужно будет с краской.

Шаг 5. Обработайте все поверхности стола наждачной бумагой. Работайте предельно аккуратно и тщательно. Это нужно не только для снятия прежнего покрытия, но и для лучшей сцепки новой краски со всеми поверхностями стола.

Чтобы работать было проще, используйте специальные растворы и составы. Число слоев и затраченного на работу времени будет зависеть от толщины и качества прежнего покрытия.

Шаг 6. Протрите стол ветошью.

Шаг 7. Покрасьте стол краской из баллончика. Толщину нанесенного слоя регулируйте самостоятельно. В данном случае было принято решение оставить покрытие полупрозрачным, чтобы через него при внимательном рассмотрении был виден рисунок дерева.

Шаг 8. После высыхания краски отполируйте поверхности специальным составом. По желанию можете нанести лак.

Шаг 9. Возьмите подходящую по стилю фурнитуру и прикрутите ее на место прежних ручек ящиков.

Соберите стол. Он готов!

По инф. rukikryki.ru

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