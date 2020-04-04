Интересная идея использования разбитой тарелки

Если в вашем доме много старой посуды или какая-то из тарелок просто разбилась, ее можно использовать для создания разнопланового интерьерного декора. Использовать для этого можно: обрезки ткани, остатки кружева, джут, и многое другое. Все зависит лишь от творческого потенциала и желания творить.

Вот как оригинально и самодостаточно выглядит дизайнерская игольница. Между тем основой для нее стала разбитая тарелка.

Первый шаг — склеивание. Здесь важно как можно лучше состыковать осколки. Дополнительно проклеиваем места стыков с обеих сторон малярным скотчем или бумагой и подравниваем края.

Находим подходящий по размеру и внешнему виду лоскут. Складываем вчетверо и вырезаем окружность, диаметр которой близок к диаметру тарелки.

Делаем по кругу наметку прочной нитью, а затем стягиваем ее, чтобы получился мешочек. Набиваем мешочек синтепоном.

Примеряем подушечку к тарелке, при необходимости подравниваем и находим середину.

Берем прочную нить и прошиваем подушечку. Работу начинаем с изнаночной стороны с таким расчетом, чтобы иголка вышла на лицо ровно посредине.

Задача — сделать прошивку накрест и слегка стянуть ткань. Затем сместиться на полшага и повторить то же самое. В результате подушечка будет разделена на 8 секций.

Поверх стяжки прокладываем джутовую ленту.

Оклеиваем джутовым шпагатом внешнюю часть тарелки, начиная с середины.

Не обрезая край, переходим к оклейке внутренней стороны. Здесь двигаемся от краев к центру. Место под подушечкой оклеивать не обязательно.

Дополняем ободок кружевом, размещаем подушечку в центре и фиксируем.

Места стыков дополнительно декорируем объемной тесьмой с шариками и розочками.

Дальше остается лишь наполнить игольницу всем необходимым. Можно поступить и иначе: просто использовать декорированное блюдо как панно. Вариантов декора может быть бесконечно много. Все зависит от имеющихся в наличии материалов и фантазии.

Более подробно о превращении обычной тарелки в функциональный элемент декора в видео ниже:

По инф. cpykami.ru

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