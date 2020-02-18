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Грядка для клубники из ПВХ трубы с системой прикорневого полива
По инф. sdelaysam-svoimirukami.ru   
18 Февраля 2020 г.
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При отсутствии достаточной площади на участке под организацию грядок для выращивания клубники можно высадить ее в канализационную трубу с прорезанными окнами. Такой метод позволяет облегчить полив, прополку сорняков, а кроме этого размещать грядки где угодно, даже подвешивать на фасад здания, стены беседки, забор и т.д.

Грядка для клубники из ПВХ трубы с системой прикорневого полива

Необходимые материалы:

  • труба для наружной канализации d200 мм;
  • соединительная муфта 200 мм;
  • заглушки 200 мм – 2 шт.;
  • труба для внутренней канализации d40 мм;
  • соединительная муфта 40 мм;
  • колено 90 градусов 40 мм;
  • переходник 40/50 мм;
  • муфта 40 мм;
  • заглушки 40 мм – 2 шт.

Изготовление грядки

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На трубе 200 мм нужно провести ровную линию и ориентируясь по ней отчертить окна для посадки клубники. Чтобы они были одинаковыми, разметку лучше проводить с помощью бумажного шаблона диаметром 170 мм.

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Расстояние между окнами зависит от сорта выбранной клубники и подбирается индивидуально. Затем с помощью лобзика или бормашины окна вырезаются, при этом стенки раструба нужно оставить целыми.

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Далее нужно собрать систему прикорневого полива. Для нее используется тонкая серая трубка 40 мм.

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В ней с одной стороны делаются тонкие отверстия для стока избыточной воды. Их можно сверлить сверлом 2-3 мм или прожечь раскаленным гвоздем.

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На оранжевую трубу устанавливается соединительная муфта. Перед этим резинку в ней и саму трубу лучше смазать жидким мылом, салом или маслом. Тогда муфта сможет налезть без усилий.

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После этого берется заглушка 200 мм, в ней проделывается ближе к краю отверстие под раструб трубки 40 мм.

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Возле него нужно также насверлить несколько отверстий для слива избыточной воды. На противоположном крае от них делаются отверстия более широким сверлом под вентиляцию. Доработанная крышка вставляется в соединительную муфту.

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Далее через большое отверстие в заглушке вставляется трубка полива с крышкой. Чтобы она не поворачивалась, не выпадала, и соединение было герметичным, ее следует вклеить клеевым пистолетом. Важно, отверстия в трубке полива должны располагаться вниз.

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С другой стороны на трубку полива ставится соединительная муфта, колено, обычная муфта и переходник на 50 мм. При этом в стенке раструба оранжевой трубы делается небольшое отверстие для вывода переходника. Затем следует заглушить трубу 200 мм второй крышкой.

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Как сажать клубнику

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Чтобы посадить клубнику в такую грядку нужно уложить на ее дно керамзит.

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Если его не будет, то грунт уплотниться и прикорневой полив работать не сможет. После него засыпается грунт, а также по желанию перлит, перегной или торф. Затем высаживается клубника.

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По инф. sdelaysam-svoimirukami.ru

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