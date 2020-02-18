Грядка для клубники из ПВХ трубы с системой прикорневого полива

При отсутствии достаточной площади на участке под организацию грядок для выращивания клубники можно высадить ее в канализационную трубу с прорезанными окнами. Такой метод позволяет облегчить полив, прополку сорняков, а кроме этого размещать грядки где угодно, даже подвешивать на фасад здания, стены беседки, забор и т.д.
Необходимые материалы:
труба для наружной канализации d200 мм;
соединительная муфта 200 мм;
заглушки 200 мм – 2 шт.;
труба для внутренней канализации d40 мм;
соединительная муфта 40 мм;
колено 90 градусов 40 мм;
переходник 40/50 мм;
муфта 40 мм;
заглушки 40 мм – 2 шт.
Изготовление грядки
На трубе 200 мм нужно провести ровную линию и ориентируясь по ней отчертить окна для посадки клубники. Чтобы они были одинаковыми, разметку лучше проводить с помощью бумажного шаблона диаметром 170 мм.
Расстояние между окнами зависит от сорта выбранной клубники и подбирается индивидуально. Затем с помощью лобзика или бормашины окна вырезаются, при этом стенки раструба нужно оставить целыми.
Далее нужно собрать систему прикорневого полива. Для нее используется тонкая серая трубка 40 мм.
В ней с одной стороны делаются тонкие отверстия для стока избыточной воды. Их можно сверлить сверлом 2-3 мм или прожечь раскаленным гвоздем.
На оранжевую трубу устанавливается соединительная муфта. Перед этим резинку в ней и саму трубу лучше смазать жидким мылом, салом или маслом. Тогда муфта сможет налезть без усилий.
После этого берется заглушка 200 мм, в ней проделывается ближе к краю отверстие под раструб трубки 40 мм.
Возле него нужно также насверлить несколько отверстий для слива избыточной воды. На противоположном крае от них делаются отверстия более широким сверлом под вентиляцию. Доработанная крышка вставляется в соединительную муфту.
Далее через большое отверстие в заглушке вставляется трубка полива с крышкой. Чтобы она не поворачивалась, не выпадала, и соединение было герметичным, ее следует вклеить клеевым пистолетом. Важно, отверстия в трубке полива должны располагаться вниз.
С другой стороны на трубку полива ставится соединительная муфта, колено, обычная муфта и переходник на 50 мм. При этом в стенке раструба оранжевой трубы делается небольшое отверстие для вывода переходника. Затем следует заглушить трубу 200 мм второй крышкой.
Как сажать клубнику
Чтобы посадить клубнику в такую грядку нужно уложить на ее дно керамзит.
Если его не будет, то грунт уплотниться и прикорневой полив работать не сможет. После него засыпается грунт, а также по желанию перлит, перегной или торф. Затем высаживается клубника.
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