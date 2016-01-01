Душевая лейка: разновидности, критерии выбора, правила эксплуатации

Душевые лейки бывают ручные и стационарные. Сантехнические магазины предлагают насадки для душа из различных материалов. Наиболее долговечными считаются латунные лейки, однако они довольно тяжелые по весу. Изделия из хромированного пластика легкие и удобные в использовании. При этом их срок службы составляет не более года.

Самые простые лейки для душевой кабины распыляют воду через большое количество отверстий. Более современные насадки имеют встроенные переключатели подачи воды. Можно выделить следующие варианты подачи воды:

Аэрированная струя. Регулятор струи добавляет в нее воздух. Вода не разбрызгивается и подается экономно.

Эко-струя. Лейка подает определенное количество воды.

Массажная струя. Благодаря вращающимся форсункам регулируется напор воды в центральных и боковых отверстиях.

Некоторые душевые кабинки оснащены фиксированным держателем для душа. Форма лейки бывает круглой, квадратной, прямоугольной. Благодаря шарнирному способу крепления насадки поворачиваются в любом направлении.

Отдельного внимания заслуживает тропическая лейка для душевой кабины. Она распыляет воду непосредственно с потолка. Струя подается с частицами воздуха, что создает тонизирующий эффект. Для достижения максимального расслабления в насадку встроена подсветка.

При выборе душевого шлага с лейкой важно учитывать следующие параметры:

Длина шланга должна соответствовать вашему росту,

Материал, из которого изготовлена обмотка шланга, влияет на долговечность использования. Наименьший срок службы у полимерных шлангов. А наибольший - у трубки из металлорукава. Металлический корпус еще покрывают силиконом. Такие шланги более тяжелые, зато и служат более длительное время. За ними легко ухаживать.

Соединительные материалы должны идеально подходить друг к другу.

Преимуществом будет защита от перекручивания.

Правила эксплуатации душевой лейки

Не менее важным фактором является возможность разбирать рожок. В этом случае лейку можно чистить путем замачивания в моющих средствах. Если не ухаживать за этим предметом, то есть риск заразиться инфекционные заболеваниями. Насадку стоит менять раз в полгода, т.к. водопроводная вода достаточно жесткая, что может привести к образованию налета. При появлении известкового налета лейку можно протирать мягкой тряпкой, смоченной в слабом уксусном растворе.

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