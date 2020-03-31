Деревянный светильник в форме лампы

Сделать светильник своими руками из дерева в форме лампы, это позволит его вписать в общий интерьер намного лучше, чем применяя покупные пластиковые или металлические ночники.

Используемые материалы

Для изготовления светильника я использовал практически самые дешевые материалы:

рейка 30х20 мм – 1,2 м;

доска 150х20 мм – 0,45 м;

доска 200х30 мм – 0,9 м;

светодиодная лента – 1,5 м;

медный многожильный электрокабель 1,5 кв. мм – 2 м;

клеммная колодка;

блок питания на 12В;

мелкие гвоздики;

столярный клей.

Изготовление и сборка светодиодного светильника

Для начала нужно изготовить шаблон лампочки. Он рисуется или печатается на листе бумаги формата А4. Далее используя нож или скальпель нужно его вырезать.

Распускаю имеющуюся доску 200х30 мм на 3 куска длиной по 30 см. Поочередно прикладываю на них шаблон и обвожу карандашом. Как видно, сначала я вырисовываю только внутреннюю часть лампы.

Теперь делаю сквозное отверстие на внутренней части обведенной заготовки, вставляю в него электролобзик и режу по контуру. Поскольку ширина пилочки не позволяет поворачивать под 90 градусов, то сначала делают черновой рез и удаляю лишние, а после аккуратно подрезаю под черту от карандаша. Подготовлю так все 3 лампочки.

Лобзик — это неточный инструмент, поэтому срез получается грубоватым. Взяв рашпиль довожу поверхность до идеала.

Креплю заготовки на столешнице верстака шурупами, чтобы они надежно удерживались при дальнейшей обработке электроинструментом.

Устанавливают на ручной фрезер фрезы для выборки паза шириной 10 мм. Выставляю глубину верхний лини обработки паза в 10 мм и прохожу внутренние торцы заготовок по вырезанному лобзиком периметру. В результате получается паз шириной 10 мм и такими же боковыми стенками.

Далее вырезаю бумажный шаблон до конца и прикладываю его к обработанной заготовке. Обвожу внешние габариты лампочки. Здесь главное держать бумагу плотно прижатой, чтобы она не сдвинулась, поскольку в дальнейшем такая ошибка будет заметна на готовой детали.

Теперь обрезаю внешнюю сторону заготовки. Это удобно делать на ленточный пиле, поскольку она точно соблюдает угол 90 градусов между сторонами детали. Конечно, при ее отсутствии можно действовать лобзиком.

Далее нужно обработать грубый срез от пилы. Я делаю это цилиндрическим станком для шлифования. Достаточно несколько проходов и внешняя сторона становится гладкой. Конечно шлифовальный цилиндр не панацея, поэтому углы в части цоколя лампы довожу обыкновенной наждачной шкуркой, закрепленной на деревянном брусочке.

Для крепления полученной лампочки в светильнике и подключения к ней электропровода нужно просверлить сквозное отверстие на торцевой части цоколя. Для этого можно воспользоваться сверлом на 8 мм. На обратной части отверстия нужно сделать зенковку сверлом на 10 мм. Так подготавливаем все 3 заготовки.

Теперь занимаюсь крепление светильника. Для этого снимаю фрезером фаску на доске 150х20 мм.

Далее беру деревянную рейку и нарезаю ее на четыре заготовки. Из них 2 длиной по 45 см и 2 по 15 см. Подгоняя их торцы под 45 градусов. Далее складываю из них рамку, предварительно промазывая торцы клеем.

Чтобы не использовать струбцины и не ждать, то дополнительно забиваю в рамку мелкие гвозди. Промазываю ее нижнюю часть клеем, и приклеиваю к доске с фаской, также укрепив конструкцию гвоздиками.

В результате у меня получилось коробка. С внешней стороны ее дна сверлю 3 отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга, сделав отступ от краев по 4 см.

Беру моток светодиодной ленты, и завожу его в паз лампочек, чтобы замерять необходимую длину окружности. Далее отрезаю 3 куска ленты. Включаю паяльник и паяю на лентах провода для подключения к блоку питания. Длина проводков у каждой заготовки разная. Использую отрезки 40, 50 и 60 см.

Теперь завязываю на проводе узелок со стороны светодиодной ленты и завожу свободный конец сквозь отверстие цоколя лампы. Узелок не позволит проводу выйти.

Срываю защитную пленку на ленте и клею ее в паз лампочки. Делаю так на всех заготовках.

Завожу провода, выходящие из лампочек, в отверстия коробки. На введенных концах также делаю узелки, чтобы провода не выскальзывали. Оставшиеся небольшие концы проводков соединяю вместе в клеммной колодке. Ее саму закрепляю в дне короба.

Ко второй части клеммной колодки фиксирую кабель, идущий от блока питания на 12В. Сам блок укладываю в коробку, оставляя выход только провода с вилкой для включения в розетку.

Все светильник готов. Устанавливаю его на стенку и включаю. Поскольку я профессионально занимаюсь столяркой, то имею в распоряжении полный набор инструментов и оборудования, что значительно упростило процесс изготовления. Вся прелесть данного светильника в том, что при желании его можно будет сделать даже, имея в распоряжении только ручной лобзик, ножик, шуруповерт со сверлами, рашпиль, короткую стамеску, наждачную шкурку, рубанок и молоточек.

По инф. sdelaysam-svoimirukami.ru

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