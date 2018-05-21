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Дачный тропический душ из пластиковых труб
По инф. freeseller.ru   
21 Мая 2018 г.
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dush

Подборка идей по изготовлению дачного тропического душа из пластиковых труб своими руками.

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Скоро лето - пора дачного сезона и активного отдыха.

Представляем вашему вниманию интересную подборку для изготовления тропического душа для дачи своими руками из пластиковых (полипропиленовых или pvc труб).

Изготовление такого душа вовсе не сложное. достаточно иметь остатки труб паяльник или клей в случае работы с pvc.

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Источник: freeseller.ru

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