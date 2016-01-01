Что нам стоит монолитный дом построить... своими руками!

В последнее время все больше людей «уходит» от традиционных видов строительства частного жилья (из кирпича, бруса, бревна), предпочитая им более современное, быстрое и недорогое монолитное строительство. Многоэтажные дома-монолиты уже давно массово строятся, но и обычные частные дома можно запросто возводить при помощи этой технологии. Возможно, тем, кто привык строить дома кирпичик к кирпичику или собирать из бруса, монолитная конструкция покажется сложной, но это только на первый взгляд. И вот почему.

Основной принцип монолитного строительства, на самом деле, довольно прост: сначала сооружается опалубка (она может быть съемная или несъемная), затем в нее заливается раствор бетона. Полученные таким образом бетонные стены обладают высокой прочностью, что позволяет строить очень надежные дома и коттеджи любой конфигурации. Какими еще преимуществами выделяются монолитные дома? Прежде всего – быстротой возведения и относительно небольшими затратами (в сравнении с кирпичным или деревянным строительством). Для строительных работ не потребуется особой дополнительной техники вроде автокранов. В основном, понадобятся лишь бетононасосы, которые и заполняют раствором опалубку, и техника для уплотнения бетона. Очень удобно также то, что возводить монолитные дома можно практически в любое время года, особенно, если использовать специальное оборудование для прогрева бетона и мерзлого грунта, такое как станция КТПТО.

Кроме того, технология позволяет строить дома в несколько этажей и практически любой архитектуры, в том числе с криволинейными формами. При этом монолитные стены после высыхания сразу готовы к отделке, что тоже ускоряет сроки строительства. А тем более, если вы будете использовать несъемный тип опалубки – сможете ускорить строительство в 8-10 раз! Разумеется, это весьма положительно скажется и на общих затратах. Также как и то, что монолитные стены примерно в два с половиной раза тоньше кирпичных при одинаковой теплопроводности. Это значит, что в дальнейшем и на отоплении можно будет значительно экономить. Меньше денежных и временных затрат потребует и обустройство фундамента, который можно сделать мелко-заглубленный - жесткая и прочная монолитная конструкция это вполне допускает. Кстати, благодаря тому, что монолит дает малую усадку, внутреннюю отделку можно начинать практически сразу после завершения основных работ.

Тем, кто живет в регионах с непростыми климатическими условиями, будет важно знать, что монолитным зданиям за счет их хорошей водонепроницаемости не страшны паводки и наводнения, а благодаря высокой сейсмоустойчивости строения могут выдерживать землетрясения до 8 баллов. Таким образом, монолитный дом сможет прослужить 100 — 150 лет.