Хобби на пенсии: мягкая игрушка

На пенсии люди наконец-то получают то, чего были чаще всего лишены раньше в активной трудовой жизни - свободное время. И, конечно же, хочется провести эти бесценные часы и минуты с пользой для себя и для души. Существует много хобби, на которые стоит обратить внимание. Увлечения скрасят досуг, позволят заниматься тем, чем нравится и жизнь на заслуженном отдыхе заиграет новыми красками.

Взять, к примеру, шитье мягких игрушек. Если это увлечение сопровождало раньше, то сейчас можно смело отдаться ему по-полной и довести свои умения до совершенства. А если все в новизну, то интереснее вдвойне. Первый вопрос напрашивается сам собой: где взять необходимые принадлежности для такого хобби? Есть в торговых центрах специализированные отделы, а можно заглянуть и в Интернет, где тоже имеются достойные предложения, одно из них - здесь: berry-elephant.ru.

Из каталога тут можно выбрать необходимые наборы для шитья мягких игрушек. Не надо что-то подбирать и выискивать, рукодельнице остается лишь приятая и самая увлекательная - творческая часть. Можно мастерить лягушечку Марьяну или кота Яшу, козочку Маню или поросенка Бантика. Выбор велик, и руки без дела не останутся.

Можно смастерить целую коллекцию симпатичных игрушек и украсить или свой дом или дачу. Это отличный подарок для внуков и просто знакомых малышей. Пришли, к примеру, в гости к бабушке-подруге с тортиком и заодно прихватили такие удивительные сюрпризы для ее маленьких членов семьи. Игрушка может быть не только самостоятельным подарком, но и отличным дополнением к нему.

Результаты можно постоянно совершенствовать, к получившейся из набора для шитья игрушки придумать что-то свое. Украсить ее, допустим, самоизготовленными бусами или одеждой, посадить в собственноручно изготовленную коробочку и т.д. Вариантов для самовыражения просто масса.

Со своими коллекциями игрушек можно участвовать во всевозможных выставках, посвященных рукоделию. Готовые изделия можно выставлять на реализацию на сайтах мастеров, сайтах объявлений, разных группах в приложениях для смартфонов и т.д. Тогда каким-то образом можно улучшить и свое материальное положение.

Научившись, можно начать учить других. Например, организовать кружок мягкой игрушки для детворы или взрослых, проводить на различных досуговых площадках мастер-классы и т.д.

Получается, что с получением в руки одного лишь первого набора для шитья мягкой игрушки можно очень здорово изменить в лучшую сторону свою жизнь.

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