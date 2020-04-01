Хобби для карантина: топ идей, что можно сделать своими руками

Как только стало известно, что коронавирусом начали болеть не только в Китае, но и других странах, люди стали массово скупать медицинские маски, антисептики и другие товары, которые пригодятся во время карантина. Как результат, маски закончились, когда появятся новые партии – неизвестно. Поэтому многие начали задаваться вопросом, можно ли сделать медицинскую маску своими руками (наш сайт уже писал, кстати, как смастерить многоразовую тканевую маску).