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Хобби для карантина: топ идей, что можно сделать своими руками
Дарья Михайлова, peopletalk.ru   
01 Апреля 2020 г.
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Все развлекаются на карантине по-разному. Например, Эллен Дедженерес (62) собирает пазлы и разучивает карточные фокусы (на ее смешные видео в Instagram можно серьезно залипнуть), другие – смотрят сериалы (надеемся, по нашим подборкам). А если твоя фантазия тебя подводит, то предлагаем попробовать себя в рукоделии.

Хобби для карантина: топ идей, что можно сделать своими руками

Собрали интересные варианты, что можно соорудить в домашних условиях. 

По инф. peopletalk.ru

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