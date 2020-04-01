Хобби для карантина: топ идей, что можно сделать своими руками

Всегда хочется, чтобы ребенок был одет с иголочки. Справиться с такой задачей помогут швейные хитрости, благодаря которым на обновках можно сэкономить. При этом вещи будут смотреться не хуже, а может и лучше...
Очень практичная и удобная многоразовая маска станет настоящим спасением в нелёгкое время. Легко сшить такую маску своими руками, особенно если в доме есть швейная машинка. Однако и вручную сшить тканевую маску не составит особого труда. Вам понадобится всего несколько простых материалов и немного...
Все развлекаются на карантине по-разному. Например, Эллен Дедженерес (62) собирает пазлы и разучивает карточные фокусы (на ее смешные видео в Instagram можно серьезно залипнуть), другие – смотрят сериалы (надеемся, по нашим подборкам). А если твоя фантазия тебя подводит, то предлагаем попробовать себя в рукоделии.
Собрали интересные варианты, что можно соорудить в домашних условиях.
Как только стало известно, что коронавирусом начали болеть не только в Китае, но и других странах, люди стали массово скупать медицинские маски, антисептики и другие товары, которые пригодятся во время карантина. Как результат, маски закончились, когда появятся новые партии – неизвестно. Поэтому многие начали задаваться вопросом, можно ли сделать медицинскую маску своими руками (наш сайт уже писал, кстати, как смастерить многоразовую тканевую маску).
Непривычная фoрма сoцветия банксии вызывает прoтивoречивую реакцию: на первый взгляд – ёршик для мытья стеклянных бутылoк, нo с другoй стoрoны – какoй же oчарoвательный ёршик, жёлтый, слoвнo пoсыпанный снегoм, лимoнный, вишнёвый в oранжевoй «юбoчке», алый, разделённый на рёбрышки, бежевo-растрёпанный, малинoвый с пушистыми зелёными шапoчками на кoнцах игoлoчек – неверoятные сoчетания цветoв и oттенкoв!
Ручки на москитной сетке – одно из самых слабых мест у пластикового окна. Они очень быстро ломаются. Происходит это из-за пересыхания пластика. От высоких или низких температур он крошится, и держатели обламываются до основания.
Для этого берут высокую емкость — железную, пластмассовую, деревянную — не столь важно, какую, главное, чтобы она была без дна и с проделанными отверстиями по окружности для того, чтобы почва имела возможность дышать, а на дне не застаивалась вода.
Цинерария (крестовник) – одно из тех садовых растений, что традиционно ценятся не за цветки, а за необыкновенно красивые, резные серебристые листья. Однако в культуре можно встретить виды и сорта с весьма эффектными цветками.
Цветок синего цвета в природе встречается редко. Есть сиреневые, фиолетовые, голубые. А чистый синий цвет цветов - редкость. Есть белые, розовые, желтые, лиловые. Как будто у природы не хватило синей краски. Видимо, решила, что нам достаточно синего-синего неба...
Украшения из верёвки и шнура кажутся некоторым женщинам чересчур массивными и тяжеловесными, а потому мало кто решится надеть такой необычный аксессуар. Тем не менее, такие украшения смотрятся абсолютно необыкновенно, а делаются очень легко и из доступных материалов.
Что такое кислотность почвы знает любой садовод-огородник. В основном все сталкиваются с почвой, которая имеет повышенную кислотность и с этим необходимо бороться. Один из лучших способов нормализовать кислотность – использование доломитовой муки.
Очень практичная и удобная многоразовая маска станет настоящим спасением в нелёгкое время. Легко сшить такую маску своими руками, особенно если в доме есть швейная машинка. Однако и вручную сшить тканевую маску не составит особого труда. Вам понадобится всего несколько простых материалов и немного свободного времени, чтобы нашить достаточное количество многоразовых масок для себя и своих близких!
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