Баня – актуальный элемент любого загородного дома

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Тенденции к загородной жизни продолжают набирать обороты. Не исключение и пенсионеры, которые особо тяготеют к существованию на природе, в тишине и покое, вдали от городской суеты. Но дачный дом или коттедж для постоянного пребывания это еще не все необходимые постройки на участке. Для удобства хозяин может возвести гараж, домик для бытовых инструментов, загоны для животных, если таковые имеются или в будущем предполагаются, и, конечно же, непременным атрибутом загородного дома является баня.
Подумать сейчас о ней самое время, потому что пройдет Новый год, потом два зимних месяца и теплый период, когда можно планировать и начинать строительство, уже не за горами. Кстати, если выбранный участок для возведения всех вышеперечисленных компонентов выбран вдали от сетевой инфраструктуры и туда затруднена подача электричества, можно для обеспечения процесса стройработ воспользоваться дизельным компрессором (хороший выбор представлен здесь: http://gk-sk.ru/kompressory/dizelnye/). Область применения данного оборудования широка. Дизельный компрессор можно использовать не только при проведении ремонтных и строительных работ, когда нет электричества, но и для подачи воздуха к пескоструйным аппаратам и к пневмомеханизмам. Если дизель покажется приобретением дорогостоящим, можно взять его в аренду или купить с хозяевами других участков вскладчину. Такая нужная вещь обязательно не раз пригодится, а после и продать можно.
Существует масса секретов при выборе и строительстве бани, некоторыми из них делятся мастера своего дела.
Лес для бани заготавливается в зимнее время, когда в дереве приостанавливаются процессы движения сока. Это необходимо, чтобы выделение смолы при нагревании в уже готовом банном изделии не было обильным. Пол и стены парного помещения нельзя покрывать лаком или краской из-за большой влажности и высокой температуры. В бане хорошо должна быть выполнена система водослива. Использованная вода должна без помех отходить и течь в канализацию, иначе банное помещение будет наполнено неприятными запахами. Водосток возводят из водоотталкивающих материалов, а доски пола в парной крепятся на расстоянии пяти миллиметров друг от друга, так как в условиях высокой влажности они разбухают. Теперь несколько слов о дровах. Если печь в бане применяется не электрическая и не газовая, а именно дровяная, то топливо для нее обязательно должно быть сухим. Это свойство, к слову, дрова приобретают примерно после года правильного хранения.
Чтобы баня служила долго и качественно, наверное, стоит воспользоваться вышеприведенными советами и что-то учесть для себя при исполнении практической части. И, конечно же, всем с легким паром!
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