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Сказка о глупом мышонке
|youtube.com
|10 Февраля 2017 г.
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Я хочу попросить у рыбки...
В один из дней начала весны ученики 3 класса получили задание: представить себя на месте старика и старухи из знакомой каждому сказки про золотую рыбку и придумать три желания. И попросить рыбку их исполнить,...
Экстрим: хорошо или плохо?
Всё больше россиян выбирают для себя в качестве хобби экстремальные виды спорта и туризма: паркур — движение с преодолением различных препятствий, роупджампинг — прыжки с большой высоты на альпинистской верёв...
А ну-ка, бабушки, а ну, красавицы…
В средней общеобразовательной школе № 5 города Иркутска седьмой год занимается творческое объединение «Бабушкин клубок». Есть даже свой гимн, раскрывающий суть их работы. Слова текста просты, но душевно значи...
Гены и внуки
Исследователи утверждают, что воспитание детей бабушками и выживаемость внуков взаимосвязаны. Оказалось, что воспитание внуков позволяет бабушкам передать свои гены по наследству.
Райский сад бабушки
Недавно читала с ребёнком книжку про очередную Машеньку, и он удивил меня вопросом: а где её мама с папой? И действительно, обращали ли вы внимание, на то, что в сказках для детей – особенно в старых, народны...
«А спорим, Конёк-Горбунок — наш родственник!»
...так сказал однажды старший сын нашей героини младшему. Неизвестно, состоялся ли этот спор, но факт остаётся фактом: иркутянка Татьяна Рындина является прямым потомком не Конька-Горбунка, конечно, но Петра ...
Бабушка и все-все-все
Назначение бабушки в жизни молодой семьи очевидно: «забросим детей к бабушке и поедем по делам!» Это однозначно указывает на важнейшую функцию бабушки: помощь в воспитании детей. Но её роль этим вовсе не огра...
Когда я вырасту...
На своём первом в жизни выпускном вечере – не путать с детсадовским утренником! – ученики 4-Б класса иркутской школы № 39 поделились своими планами на будущее. Эти детские планы замечательно отражают реали...
Любить детей
В Москве с 9 по 11 января состоялись Десятые Международные педагогические чтения на тему: «Как любить детей». Проблема эта с незапамятных времён волнует педагогов и родителей.
Сказка на ночь
Выбирая книжку со сказками на ночь, руководствуйтесь простыми правилами. Лучше, если обложка у книги твёрдая. Ведь ребёнок будет открывать и закрывать её не один десяток раз.
Докторская
У бабули – внук и внучка – ПОЧЕМУК и ПОЧЕМУЧКА.Целый день свои вопросы Задает народ курносый:
Непослушная бабушка
Ситуация, когда бабушки не принимают никакого участия в воспитании внуков, в нашем обществе выглядит как нонсенс. Наоборот – порой их опека и обожание по отношению к малышам становятся безграничными. Почему ж...
Ребёнок в опасности! Памятка для взрослых
По данным правоохранительных органов, несовершеннолетние составляют почти половину жертв насильственных преступлений сексуального характера, и эта проблема все более усугубляется. Важно и то, что помимо не...
Старый да малый: гармония отношений
Есть старинная русская присказка: «Дети – наши руки, а внуки – наши пальцы». К сожалению, в городских семьях внуки и внучки проживают порой далеко от своих дедушек и бабушек. А они так нужны друг другу! Ст...
Байкальские загадки и ответы
– Что это за птица? – спросил меня внук, когда мы летом гуляли с ним в одном из парков Санкт-Петербурга. Птица была существенно больше воробья, но меньше голубя, серо-коричневого окраса. – Не знаю, – честно п...
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Вода и свет подорожали на 50 процентов
Вода и свет подорожали с Нового года на 50 процентов в каждой третьей российский квартире. Платежи выросли у тех, кто до сих пор не установил у себя счетчики. Пишет "Российская газета".
C 1 февраля страховые пенсии и социальные выплаты россиян увеличиваются на 5,4%
С 1 февраля 2017 года страховые пенсии более 31,4 млн неработающих пенсионеров увеличились на 5,4% исходя из роста потребительских цен за 2016 год*. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсион...
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Пенсионный фонд выплачивает 5 000 рублей единовременной пенсионной выплаты
В настоящее время пенсионеры, получающие пенсии по линии Пенсионного фонда, получают 5 000 рублей единовременной выплаты.
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В пенсионной системе России в 2017 году произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров, а также работодат...
МФО предоставляют займы быстрее, чем банки
Сегодня банковская карточка - это не просто банковский продукт для получения заработной платы и прочих платежей. Уже давно известна такая опция карт, как оплата товаров и услуг. Сегодня с помощью банковских к...
Покупка недвижимости в Испании в кредит
Сегодня многие люди (не самые бедные, конечно - но вовсе не обязательно долларовые миллионеры) предпочитают приобретать недвижимость не в России, а в других странах. Особенной популярностью у наших соотечеств...
ФАС утвердила индексацию оптовых цен на газ для населения
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила с 1 июля 2017 года индексацию на 3,9 процента оптовых цен на газ. Они лягут в основу розничных цен для населения. Пишет "Российская газета".
Уйти на пенсию в Германии
Развитое общество характеризуется своим отношением к старикам и детям. В части обеспечения старшего поколения Германия показывает хороший пример. Уровень жизни пенсионеров в этой стране высокий, несколько ниж...
Пенсионный фонд опровергает задержки в выплате 5 000 рублей
Сегодня в СМИ прошла информация о том, что ряд пенсионеров получит единовременную выплату в 5 000 рублей с задержкой. Пенсионный фонд заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Выплата...
Пенсионные накопления выплачиваются 6,7 млн россиян
В части выплат пенсионных накоплений, которые ПФР осуществляет с середины 2012 года, к концу 2016 года за выплатой из средств пенсионных накоплений обратились почти 6,7 млн пенсионеров.
За единовременной выплатой из средств материнского капитала обратились 54% от имеющих право
С 24 июня по 30 ноября 2016 года территориальные органы ПФР принимали заявления о предоставлении единовременной выплаты из средств материнского капитала. Всего принято 1,8 млн заявлений (54% от имеющих право)...
ПФР приумножил пенсионные накопления россиян на 2,5 млрд рублей
Общая сумма дохода, которую Пенсионный фонд за 11 месяцев 2016 года получил от временного инвестирования средств пенсионных накоплений, составила 2,5 млрд рублей. Полученный доход отражен на индивидуальных ли...
В 2016 году страховые и государственные пенсии выросли на 4%
С 1 февраля 2016 года страховые пенсии 29,7 млн неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4%. В результате средний размер страховой пенсии по старости составил 13,2 тыс. рублей (среднее увеличение – 3...
Заявление Пенсионного фонда России
Председатель Правления ПФР А.В. Дроздов в интервью телеканалу Россия-24 (19 декабря 2016 года) заявил: