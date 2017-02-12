Займ онлайн: мечта становится реальностью

С выходом на пенсию люди не перестают о чем-то мечтать. Но так как денежное государственное «довольствие» не всегда позволяет сразу осуществить задуманное, то человеку приходится думать, где взять средства, чтобы воплотить свою иллюзорную надежду в реальность. Сами собой приходят думы о «перехвате» наличности у родных или друзей. Но у них денег может и не оказаться, мало ли кто сейчас на что копит и как тратит! Тогда есть другой вариант – обратиться в кредитные учреждения. И если в банковских заведениях получить займ человеку в возрасте бывает проблематично (как раз препятствием может послужить количество прожитых лет), то посотрудничать с микрофинансовой организацией на предмет кредита вполне реально – там на выдачу средств может рассчитывать и восьмидесятилетний пенсионер.

К примеру, займ онлайн на свои нужды можно оформить вот на этом ресурсе: http://zaimonline-ru.com/zajm. Кредитных организаций, оказывающих соответствующие услуги, там большой выбор. А что, очень удобно, когда нет времени собирать пакет документов и ждать энное количество времени одобрения от банка! В МФО кредит можно оформить в собственнолично выбранные часы, хоть ночью, хоть под утро. Специалисты всегда будут на связи и сообщат ответ от организации уже в течение часа. Для онлайн-переговоров даже не надо покидать стены дома, достаточно иметь под рукой персональный компьютер, ноутбук, телефон или планшет. Ну и, конечно же, паспорт с отсканированной копией в гаджете.

Какие шаги нужно предпринять? Не кидаться в поисках денежной помощи к первой попавшейся на глаза микрофинансовой организации, а ответственно подойти к вопросу, спросить о выбранном учреждении у знакомых, посмотреть отзывы о нем во Всемирной паутине. Здесь нужно учесть такой момент, что некоторые комментарии в Интернете пишутся на заказ. И если в отзывах будет что-то настораживать или выглядеть они будут почти как братья-близнецы, стоит посмотреть мнения о других МФО. Ряд микрофинансовых учреждений разрабатывают для клиентов-пенсионеров льготные и бонусные программы, с их условиями будущему заемщику тоже полезно ознакомиться. Когда определена кредитная организация, на сайте нужно будет заполнить анкету, указать данные паспорта (или прислать скан) и номер телефона.

Большой плюс для людей в возрасте в том, что способ получения денег оговаривается индивидуально. Средства можно получить на банковскую карту (тогда в анкете нужно будет дать ее номер) или на электронный кошелек. Также человек может получить оговоренную сумму почтовым переводом. Микрозайм для пенсионера может быть одобрен на сумму от пяти до восьмидесяти тысяч рублей. Предусмотрены условия для досрочного погашения кредита, чтобы переплата не стала непосильной ношей. Когда возникли форс-мажорные обстоятельства и нет возможности внести назначенную сумму в установленный срок, об этом нужно предупредить представителей выбранной МФО. Большинство учреждений проявляют должную в такой ситуации лояльность и могут предложить продление договора без наложения штрафов.

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