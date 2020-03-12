Замена автоправ: а вы ничего не забыли?

Водительские права имеют определенный срок действия – 10 лет, по истечении которого их необходимо менять. Существуют определенные правила замены удостоверения водителя, которые нужно знать всем автовладельцам.

В каких случаях нужно менять водительские удостоверения

Замена производится:

по истечении срока действия прав (10 лет);

при смене личных данных (фамилии, имени, отчества);

при утрате прав (потеря, кража);

при повреждении документа;

при смене категории вождения;

в любое время по желанию водителя без объяснения причины.

При замене прав по истечении срока, документы на новые права можно подавать за полгода до окончания действия документа. После получения новых прав можно использоваться старый страховой полис (если его срок не истек),

Иностранцам, которые работают в России с 1 июня 2017 года, нужно получить права российского образца, для чего надо сдать теоретический и практический экзамены.

Как можно заменить права в 2020 году

Существует несколько способов заменить водительское удостоверение:

самый распространенный – в ГИБДД – пошлина составляет 2 тыс. руб., нужно явиться с документами лично, получить талон на прием, оплатить пошлину, после приема подождать 1-1,5 часа и получить новые права;

в МФЦ – пошлина 2 тыс. руб., подать документы и ждать звонка работника центра от 7 до 14 дней, получить новый документ;

через портал Госуслуг – скидка на пошлину 30%, все подается в электронном виде, назначается день получения прав в ГИБДД, получение в порядке живой очереди.

Во всех случаях необходима медицинская справка утвержденного образца.

Многие водители не спешат заменить права по истечении срока их действия, так как не хотят повторно сдавать экзамены на вождение. Это заблуждение – при заменен прав по истечении срока не нужно сдавать заново экзамены.

МВД России и Министерство здравоохранения подготовили изменения в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», которые состоят в следующем:

увеличить стоимость медицинского обследования для водителей с 1 июля 2020 года;

водителей с нарушениями здоровья направлять на внеочередную медкомиссию;

создать единую информационную базу, в которой будут сведения о выявленных у водителей болезнях для направления их на освидетельствование в течение 1 месяца;

при неявке водителя на медкомиссию, его права будут аннулированы.

Требования по прохождению медицинской комиссии в 2020 году не изменились.

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По инф. 1rre.ru

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