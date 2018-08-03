Законно ли отключить электричество за долги?

Согласно нормам Гражданского кодекса, энергосбытовые организации не могут в одностороннем порядке расторгать договор с физическими лицами. Проще говоря, прежде чем вам «отрезать провода», коммунальщики обязаны заручиться вашим согласием. Но у них другая точка зрения. Вернее, они апеллируют не к закону, а к подзаконным актам, которые разрешают за задолженность более чем за два месяца «приостановить» подачу электроэнергии. Как возникла эта правовая коллизия, выясняла «Парламентская газета» .

Просто взять и отключить нельзя

В 2018 году, по данным Центра финансовых расчётов, задолженность потребителей на розничном рынке электроэнергии составила 269 миллиардов рублей. Это почти на 20 процентов больше чем в прошлом году, причём 19 процентов от этой суммы составляют долги населения.

Энергосбытовые компании бьют тревогу: многие граждане не платят за электричество по несколько лет. Как их заставить рассчитаться с долгами? Правильно — отключить электричество, что происходит сплошь и рядом.

Однако статья 546 Гражданского кодекса прямо указывает: перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии допускаются по соглашению сторон, за исключением случаев, когда неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента угрожает аварией или создаёт угрозу жизни и безопасности граждан. Это значит, что выяснять отношения с неплательщиком энергосбытовая компания должна в суде, не прекращая при этом выполнять условия договора.

Тем не менее соответствующее постановление Правительства и другие подзаконные акты наделяют поставщика правом приостановить подачу электроэнергии в случае «неполной оплаты потребителем коммунальной услуги». Под этой формулировкой понимается наличие у потребителя задолженности по оплате одной коммунальной услуги в размере, превышающем сумму двух месячных размеров платы, подтвердил «Парламентской газете» председатель Комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор.

Чаще всего сотрудники ресурсоснабжающей компании отключают свет в квартире и опломбируют оборудование, чтобы должник не мог подключиться к электросети.

По установленному подзаконными актами регламенту сначала энергосбытовая компания должна предупредить неплательщика о необходимости погасить задолженность при помощи письменного уведомления (за получение которого нужно будет расписаться) или заказным письмом (через почту, с отчётом о вручении). После этого у должника есть 20 дней, чтобы оплатить долг. В это время поставщик (опять же согласно подзаконным актам) имеет право ограничить подачу света в квартиру неплательщика. Однако этим правом организации пользуются крайне редко. «Далеко не во всех домах есть техническая возможность приостановить подачу электроэнергии в квартиру должника», — уточнил глава комиссии ОП РФ. Поэтому чаще всего сотрудники ресурсоснабжающей компании отключают свет в квартире и опломбируют оборудование, чтобы должник не мог подключиться к электросети.

Противоречие нужно устранять

«У Гражданского кодекса безусловный приоритет над подзаконными актами, следовательно, отключение света в квартирах должников без их согласия противозаконно», — считает первый замглавы Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов. Исправлять сложившуюся ситуацию, по его мнению, необходимо на законодательном уровне, исключив из подзаконных актов нормы, которые противоречат закону.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских согласен с коллегой по палате в том, что апеллировать в решении этой ситуации следует к нормам Гражданского кодекса. «Потребитель в итоге выиграет суд, но на это уйдёт несколько месяцев, в течение которых он будет сидеть без света, так как энергокомпании руководствуются постановлением Правительства», — констатировал парламентарий.

Замглавы Комитета Совета Федерации по экономической политике, председатель Центрального совета Объединения потребителей России Вячеслав Тимченко, в свою очередь, указал на лазейку, которую используют энергосбытовые компании, чтобы вынудить должников к погашению задолженности. «В соглашении, которое заключается между потребителем и поставщиком, могут заранее оговариваться условия расторжения договора о пользовании электроэнергией», — уточнил сенатор. Таким образом, если в соглашении прописано, что неуплата за электричество является основанием для его отключения, это как бы уже не противоречит Гражданскому кодексу. Ведь компания заранее получила разрешение у гражданина, что отключит ему услугу, если он не будет за неё платить.

Однако в Госдуме считают, что у нормы ГК, согласно которой в квартире гражданина нельзя отключить свет, не может быть разночтений. «Это слишком вольная трактовка Гражданского кодекса», — прокомментировал инициативу энергокомпаний Михаил Емельянов.

В соглашении, которое заключается между потребителем и поставщиком, могут заранее оговариваться условия расторжения договора о пользовании электроэнергией.

В свою очередь, Игорь Ананских отмечает, что пока не устранена коллизия, важно сократить время, в течение которого гражданин останется без света. Ведь такие дела обычно рассматриваются судами двух инстанций.

Одним словом, у каждого неплательщика в случае, если ему отключат электричество, есть шанс выиграть дело в суде и добиться возобновления услуги в полном объёме. Но на это уйдёт не один месяц. Во время осенней сессии депутаты Госдумы постараются законодательно решить этот вопрос. А пока они советуют гражданам не дожидаться судебных повесток и оплачивать коммунальные услуги в срок.

Как сэкономить деньги и нервы при оплате за свет

Заключить прямой договор с энергосбытовой организацией. Это стало возможным после вступления в 2018 году поправок в Жилищный кодекс. Таким образом, платежи будут поступать в организацию, минуя посредника в виде управляющей компании. В случае если прямой платёж не был заключён, а деньги до поставщика электроэнергии не дошли именно из-за действий управляющей компании, жильцы многоквартирного дома вправе требовать от компании не только компенсацию убытков, но и морального ущерба.



В случае если вы уезжаете надолго, лучше внести платёж за несколько месяцев вперёд, исходя из нормативов по счётчику. Если у вас нет возможности оплатить аванс, оставьте в отделении энергосбыта заявление, где указан период отсутствия и примерный срок погашения задолженности.

Источник: prn.ru

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