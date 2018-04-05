Вошедшие в ковчег

Взнос на капитальный ремонт: кто получит компенсацию от государства.

Госдума приняла новый закон, призванный поддержать самую незащищённую часть пенсионеров. Нововведение касается болезненной темы – уплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Некоторые категории пенсионеров получат компенсации по взносам.

На фоне повышения тарифов ЖКХ эта новость выглядит особенно актуальной, ведь плата за коммунальные услуги способна окончательно подорвать и без того небогатый личный бюджет. Так на кого же распространяется эта правительственная «амнистия»? Рассмотрим вопрос по порядку.

Возраст имеет значение

Сумма компенсации и сама возможность её получения зависит от возраста пенсионера. Скидку в размере 50% получат те, кому исполнилось 70 лет. Если пенсионеру 80 и больше лет, то сумма компенсации составит 100%.

Но возраст – не единственное условие для получения компенсации. Есть и другие ограничения.

Льгота положена только одиноко проживающим пенсионерам и тем, кто не работает. Это важное условие, но и здесь имеются свои тонкости.

Если собственник квартиры – 80-летний пенсионер, проживающий с неработающими пенсионерами, то он не платит взносы на 100%. Если же 80-летний пенсионер проживает с инвалидом I или II группы, то ему положена скидка 50%.

Если в квартире вместе с пенсионером прописаны дети, то компенсации не будет никакой, поскольку в этом случае пенсионер не считается одиноким. Не получат скидку и собственники жилья младше 70 лет, если не имеют иные льготы.

Другие льготники

Льготы на капремонт – тема не новая. Наша газета не раз возвращалась к этой теме. Напомним, что скидки по взносам на капремонт получают и другие категории граждан.

Традиционно право на льготы и финансовую поддержку имеют ветераны труда, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, многодетные семьи, реабилитированные лица, а также подвергшиеся воздействию радиации граждане.

50-процентная скидка положена инвалидам I и II группы и семьям, в которых есть дети-инвалиды.

Взносы включены в сумму оплаты услуг ЖКХ, поэтому малообеспеченные собственники жилья, имеющие льготы по ЖКХ, платят сообразно своим льготам.

Кроме льготников, взносы могут не платить и другие категории граждан, если имеется одно из перечисленных условий:

дом не внесён в региональную программу капремонта;

дом признан аварийным и должен быть снесён в ближайшее время;

дом стоит на земле, которая со всеми жилыми помещениями будет изъята в пользу государственных структур.

В этих случаях собственники полностью освобождаются от уплаты взносов на капремонт.

Реакция народа

Российские социальные сети бурно отреагировали на новый закон.

Пенсионеры шутят, что в нашей стране официально обозначили преклонный возраст: 80 лет. Получается, что 70 – это всё ещё зрелость, ведь нельзя быть старым на 50%.

Но - шутки шутками, а вопросы остались. Людям непонятно, почему 80-летний пенсионер получит лишь половину льгот, если он живёт с инвалидом? Ведь такая ситуация вовсе не предполагает благополучие, которое могло бы объяснить снижение размера компенсации.

Кроме того, неясно, как быть с другими категориями пенсионеров, поскольку их материальное положение ничем не лучше льготников. Наша страна занимает 18-е место в мире по объёмам пенсионного обеспечения. Пенсия в России обычно меньше 100 евро. Меньше только в Турции. Самая большая пенсия в Дании – она в среднем составляет 2800 долларов, в Финляндии - 1900 долларов, в Чехии – 1000 долларов. Среднестатистический работающий немец может рассчитывать на пенсию в 850 долларов, при этом государство обязательно компенсирует расходы на коммунальные услуги, отмечают комментаторы. Даже Латвия, о чьём бедственном экономическом положении постоянно вещают российские телеканалы, предоставляет пенсии в размере 304 евро.

По мнению многочисленных комментаторов, компенсацию должны получать все пенсионеры, в том числе те, кому не исполнилось 70 лет. В этом случае закон стал бы логичным, а помощь – весомой.

История вопроса: шторм в океане ЖКХ

Федеральный закон, обязывающий собственников жилья оплачивать капремонт многоквартирных домов, вышел 25 декабря 2012 года. Ранее обязанность по капремонту лежала на фонде ЖКХ.

С самого начала, как это часто бывает, чиновники не потрудились объяснить народу суть и тонкости нововведения. Люди встретили его с недоумением. Было совершенно непонятно, почему граждане должны оплачивать ремонт из своего кармана, да ещё в столь немалых размерах, и куда на самом деле пойдут деньги.

Получалось так: собственники жилья уплачивают взносы и ждут, когда их дом включат в соответствующий реестр зданий, которым теперь обязательно положен капитальный ремонт. А пока это не произошло, их деньги попадают в «общий котёл» и тратятся на ремонт других домов, и проконтролировать расход денег невозможно.

Особенно возмутились собственники квартир в новостройках, ведь по закону они тоже обязаны платить взносы. Если дом включён в региональную программу капремонта, то придётся платить даже несмотря на то, что обновление фасада и прочее не понадобится в обозримом будущем.

Социальные сети взорвались негодованием. Пользователи подсчитали, что на деньги, перечисленные на капремонт, можно покрыть каждую хрущёвку сусальным золотом, а на крыше обустроить вертолётную площадку. Как позже выяснилось, результаты этих «подсчётов» были значительным преувеличением, но суммы всё равно впечатляют.

Звучал один вопрос: не афёра ли это?

Подозрения народа возникли не на пустом месте. Старшее поколение помнит и пресловутую «павловскую реформу», и дефолт 12 августа 1998 года, и многое другое. Расходы государства – закрытая тема, что тоже не внушает доверия к власти. Кроме того, болезненная страсть российского чиновничества к злоупотреблениям достойна анекдотов и преданий. Масла в огонь подливало и то, что преступление и наказание в нашей стране обычно ходят разными путями, ведь если кого-то посадили за мздоимство и воровство народных денег, то за этим стоит вовсе не закон, а внутренние интриги чиновников и политиков.

Возмущённые граждане обратились к властям за разъяснениями. На волне народного негодования в 2015 году депутаты парламента от нескольких партий направили запрос в Конституционный суд по поводу новых поборов. Депутаты заявили, что требовать от людей оплату за ремонт чужих зданий – это нарушение сразу двух статей Гражданского кодекса России (ст. 210 и 249). Согласно этим статьям, собственник несёт бремя содержания лишь своего имущества, и участвовать в сборах и налогах он обязан только сообразно своей долевой собственности.

Кроме того, депутаты утверждали, что новый закон – это лазейка для исполнительной власти, которая теперь может сдавать собственникам руины под видом жилья и не заботиться о ремонте в дальнейшем.

На заседании Конституционного суда, состоявшемся 3 марта 2016 года, часть жалоб была удовлетворена. Защитники новых поборов сетовали на то, что граждане были плохо проинформированы властями. Каждый муниципалитет должен был разъяснить закон о капремонте на общем собрании жильцов дома, а если этого не было, то собственники могут оспорить решение о взносах. Собственники также могут отказаться от «общего котла» и открыть специальный счёт, средства с которого пойдут на ремонт их дома. Этот вопрос решается с представителями власти на общем собрании жильцов.

По словам защитников нового закона, он полностью соответствует Жилищному кодексу РФ, согласно которому владельцы несут полную ответственность за содержание жилья, находящегося в их собственности.

Что касается контроля над расходом средств, то взносы являются, по сути, новым налогом. А государство не обязано отчитываться перед своими гражданами в расходовании налоговых средств, напомнили защитники нового закона.

Таким образом, выяснилось, что «взносы на капремонт» - на самом деле новый налог. Что, впрочем, не отменило других вопросов, например о том, почему власти прибегли к камуфляжу. Разумеется, новый налог – штука крайне непопулярная, но если авторы закона хотели спрятаться за невинной формулировкой и спокойно отсидеться в тени, то вышло ровно наоборот, поскольку речь идёт о конкретных денежных суммах.

Сегодняшний день – не завтрашний день

Проблемы, связанные с капремонтом, продолжаются. По мнению экспертов, следовало ожидать такого положения дел, ведь столь грандиозное начинание требует времени для осмысления и полной обкатки.

По словам чиновников, главная трудность на сегодняшний день заключается в том, что перечисленных собственниками средств недостаточно для проведения ремонта в запланированном объёме. Так, Иркутская область в 2017 году недовыполнила план на 52 дома, что повлекло за собой отставку гендиректора регионального Фонда капремонта.

Всего за прошедший год в России было отремонтировано 20 тысяч жилых домов вместо запланированных 50 тысяч. Причастные к программа капремонта лица отмечают, что объём поборов с населения должен быть увеличен по меньшей мере втрое, но это решение может повлечь за собой социальный взрыв. Среди главных проблем указывается и недобросовестность подрядчиков.

Однако факты говорят и о других причинах. В прошлом году Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре провести полную проверку в сфере капитального ремонта. В итоге было найдено более 9 тысяч различных нарушений. Прокуратура возбудила 62 уголовных дела, в основном по поводу незаконной растраты средств и халатности чиновников, ответственных за исполнение закона. Но, по мнению независимых наблюдателей, в реальности эта цифра должна быть увеличена на 10.

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