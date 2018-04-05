Вошедшие в ковчег

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Захар Ермолаев   
05 Апреля 2018 г.
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Взнос на капитальный ремонт: кто получит компенсацию от государства.

Госдума приняла новый закон, призванный поддержать самую незащищённую часть пенсионеров. Нововведение касается болезненной темы – уплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Некоторые категории пенсионеров получат компенсации по взносам.

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На фоне повышения тарифов ЖКХ эта новость выглядит особенно актуальной, ведь плата за коммунальные услуги способна окончательно подорвать и без того небогатый личный бюджет. Так на кого же распространяется эта правительственная «амнистия»? Рассмотрим вопрос по порядку.

Возраст имеет значение

Сумма компенсации и сама возможность её получения зависит от возраста пенсионера. Скидку в размере 50% получат те, кому исполнилось 70 лет. Если пенсионеру 80 и больше лет, то сумма компенсации составит 100%.

Но возраст – не единственное условие для получения компенсации. Есть и другие ограничения.

Льгота положена только одиноко проживающим пенсионерам и тем, кто не работает. Это важное условие, но и здесь имеются свои тонкости.

Если собственник квартиры – 80-летний пенсионер, проживающий с неработающими пенсионерами, то он не платит взносы на 100%. Если же 80-летний пенсионер проживает с инвалидом I или II группы, то ему положена скидка 50%.

Если в квартире вместе с пенсионером прописаны дети, то компенсации не будет никакой, поскольку в этом случае пенсионер не считается одиноким. Не получат скидку и собственники жилья младше 70 лет, если не имеют иные льготы.

Другие льготники

Льготы на капремонт – тема не новая. Наша газета не раз возвращалась к этой теме. Напомним, что скидки по взносам на капремонт получают и другие категории граждан.

Традиционно право на льготы и финансовую поддержку имеют ветераны труда, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, многодетные семьи, реабилитированные лица, а также подвергшиеся воздействию радиации граждане.

50-процентная скидка положена инвалидам I и II группы и семьям, в которых есть дети-инвалиды.

Взносы включены в сумму оплаты услуг ЖКХ, поэтому малообеспеченные собственники жилья, имеющие льготы по ЖКХ, платят сообразно своим льготам.

Кроме льготников, взносы могут не платить и другие категории граждан, если имеется одно из перечисленных условий:

  • дом не внесён в региональную программу капремонта;
  • дом признан аварийным и должен быть снесён в ближайшее время;
  • дом стоит на земле, которая со всеми жилыми помещениями будет изъята в пользу государственных структур.

В этих случаях собственники полностью освобождаются от уплаты взносов на капремонт.

Реакция народа

Российские социальные сети бурно отреагировали на новый закон.

Пенсионеры шутят, что в нашей стране официально обозначили преклонный возраст: 80 лет. Получается, что 70 – это всё ещё зрелость, ведь нельзя быть старым на 50%.

Но - шутки шутками, а вопросы остались. Людям непонятно, почему 80-летний пенсионер получит лишь половину льгот, если он живёт с инвалидом? Ведь такая ситуация вовсе не предполагает благополучие, которое могло бы объяснить снижение размера компенсации.

Кроме того, неясно, как быть с другими категориями пенсионеров, поскольку их материальное положение ничем не лучше льготников. Наша страна занимает 18-е место в мире по объёмам пенсионного обеспечения. Пенсия в России обычно меньше 100 евро. Меньше только в Турции. Самая большая пенсия в Дании – она в среднем составляет 2800 долларов, в Финляндии - 1900 долларов, в Чехии – 1000 долларов. Среднестатистический работающий немец может рассчитывать на пенсию в 850 долларов, при этом государство обязательно компенсирует расходы на коммунальные услуги, отмечают комментаторы. Даже Латвия, о чьём бедственном экономическом положении постоянно вещают российские телеканалы, предоставляет пенсии в размере 304 евро.

По мнению многочисленных комментаторов, компенсацию должны получать все пенсионеры, в том числе те, кому не исполнилось 70 лет. В этом случае закон стал бы логичным, а помощь – весомой.

История вопроса: шторм в океане ЖКХ

Федеральный закон, обязывающий собственников жилья оплачивать капремонт многоквартирных домов, вышел 25 декабря 2012 года. Ранее обязанность по капремонту лежала на фонде ЖКХ.

С самого начала, как это часто бывает, чиновники не потрудились объяснить народу суть и тонкости нововведения. Люди встретили его с недоумением. Было совершенно непонятно, почему граждане должны оплачивать ремонт из своего кармана, да ещё в столь немалых размерах, и куда на самом деле пойдут деньги.

Получалось так: собственники жилья уплачивают взносы и ждут, когда их дом включат в соответствующий реестр зданий, которым теперь обязательно положен капитальный ремонт. А пока это не произошло, их деньги попадают в «общий котёл» и тратятся на ремонт других домов, и проконтролировать расход денег невозможно.

Особенно возмутились собственники квартир в новостройках, ведь по закону они тоже обязаны платить взносы. Если дом включён в региональную программу капремонта, то придётся платить даже несмотря на то, что обновление фасада и прочее не понадобится в обозримом будущем.

Социальные сети взорвались негодованием. Пользователи подсчитали, что на деньги, перечисленные на капремонт, можно покрыть каждую хрущёвку сусальным золотом, а на крыше обустроить вертолётную площадку. Как позже выяснилось, результаты этих «подсчётов» были значительным преувеличением, но суммы всё равно впечатляют.

Звучал один вопрос: не афёра ли это?

Подозрения народа возникли не на пустом месте. Старшее поколение помнит и пресловутую «павловскую реформу», и дефолт 12 августа 1998 года, и многое другое. Расходы государства – закрытая тема, что тоже не внушает доверия к власти. Кроме того, болезненная страсть российского чиновничества к злоупотреблениям достойна анекдотов и преданий. Масла в огонь подливало и то, что преступление и наказание в нашей стране обычно ходят разными путями, ведь если кого-то посадили за мздоимство и воровство народных денег, то за этим стоит вовсе не закон, а внутренние интриги чиновников и политиков.

Возмущённые граждане обратились к властям за разъяснениями. На волне народного негодования в 2015 году депутаты парламента от нескольких партий направили запрос в Конституционный суд по поводу новых поборов. Депутаты заявили, что требовать от людей оплату за ремонт чужих зданий – это нарушение сразу двух статей Гражданского кодекса России (ст. 210 и 249). Согласно этим статьям, собственник несёт бремя содержания лишь своего имущества, и участвовать в сборах и налогах он обязан только сообразно своей долевой собственности.

Кроме того, депутаты утверждали, что новый закон – это лазейка для исполнительной власти, которая теперь может сдавать собственникам руины под видом жилья и не заботиться о ремонте в дальнейшем.

На заседании Конституционного суда, состоявшемся 3 марта 2016 года, часть жалоб была удовлетворена. Защитники новых поборов сетовали на то, что граждане были плохо проинформированы властями. Каждый муниципалитет должен был разъяснить закон о капремонте на общем собрании жильцов дома, а если этого не было, то собственники могут оспорить решение о взносах. Собственники также могут отказаться от «общего котла» и открыть специальный счёт, средства с которого пойдут на ремонт их дома. Этот вопрос решается с представителями власти на общем собрании жильцов.

По словам защитников нового закона, он полностью соответствует Жилищному кодексу РФ, согласно которому владельцы несут полную ответственность за содержание жилья, находящегося в их собственности.

Что касается контроля над расходом средств, то взносы являются, по сути, новым налогом. А государство не обязано отчитываться перед своими гражданами в расходовании налоговых средств, напомнили защитники нового закона.

Таким образом, выяснилось, что «взносы на капремонт» - на самом деле новый налог. Что, впрочем, не отменило других вопросов, например о том, почему власти прибегли к камуфляжу. Разумеется, новый налог – штука крайне непопулярная, но если авторы закона хотели спрятаться за невинной формулировкой и спокойно отсидеться в тени, то вышло ровно наоборот, поскольку речь идёт о конкретных денежных суммах.

Сегодняшний день – не завтрашний день

Проблемы, связанные с капремонтом, продолжаются. По мнению экспертов, следовало ожидать такого положения дел, ведь столь грандиозное начинание требует времени для осмысления и полной обкатки.

По словам чиновников, главная трудность на сегодняшний день заключается в том, что перечисленных собственниками средств недостаточно для проведения ремонта в запланированном объёме. Так, Иркутская область в 2017 году недовыполнила план на 52 дома, что повлекло за собой отставку гендиректора регионального Фонда капремонта.

Всего за прошедший год в России было отремонтировано 20 тысяч жилых домов вместо запланированных 50 тысяч. Причастные к программа капремонта лица отмечают, что объём поборов с населения должен быть увеличен по меньшей мере втрое, но это решение может повлечь за собой социальный взрыв. Среди главных проблем указывается и недобросовестность подрядчиков.

Однако факты говорят и о других причинах. В прошлом году Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре провести полную проверку в сфере капитального ремонта. В итоге было найдено более 9 тысяч различных нарушений. Прокуратура возбудила 62 уголовных дела, в основном по поводу незаконной растраты средств и халатности чиновников, ответственных за исполнение закона. Но, по мнению независимых наблюдателей, в реальности эта цифра должна быть увеличена на 10.

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