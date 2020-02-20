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Стало известно, сколько нужно денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам

По инф. rosbalt.ru   
20 Февраля 2020 г.
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На проведении индексации пенсии работающим пенсионерам потребуется около 500 млрд рублей. Об этом сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Стало известно, сколько нужно денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам

«Решение о приостановке индексации пенсии работающим пенсионерам принималось в 2016 году, тогда стояли перед выбором — полноценная индексация неработающим пенсионерам, но в этом случае не индексировать тем, кто работает и имеет дополнительные источники дохода», — напомнил Исаев.

Сейчас, по его словам, ситуация изменилась.

«Бюджет стабильный, профицитный, ФНБ достаточно полон, поэтому мы должны идти по пути повышения пенсионного обеспечения», — заявил Исаев.

«Полное восстановление индексации пенсий всем — это около половины триллиона рублей. Достаточно существенные средства, надо обсуждать с правительством. Давайте вместе вести переговоры», — предложил депутат.

Так что, господа-товарищи власть, будем раскошеливаться? Или так и продолжится "кидалово"?

По инф. rosbalt.ru

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