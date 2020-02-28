Сдаем старое авто в утиль и зарабатываем. Как?

Перед всеми водителями рано или поздно встаёт вопрос утилизации лично авто, так как со временем транспортные средства имеют свойство устаревать. В связи с этим у россиян назрел вопрос, как правильно сдать машину в утиль и получить за это денежные выплаты. Примечательно, что процесс утилизации позволяет избавиться от непригодного для эксплуатации авто, попутно освободив место в гараже или на стоянке. Достоверно известно, что для сдачи авто в утиль существуют строгие правила.

Что нужно сделать, чтобы сдать автомобиль в 2020 году в утиль

Прежде чем непригодный или морально устаревший автомобиль сдать на утилизацию, водителю необходимо сделать конкретные действия. Согласно программе утилизации автомобилей в 2020 году, в Российской Федерации можно получить не только деньги за сдачу транспортного средства, но и получить в связи с данной процедурой скидку на новую машину. Перед тем, как сдать автомобиль на утилизацию необходимо:

снять транспорт с учёта в отделении «ГИБДД». Без данной процедуры сдать авто в утиль не получится, так как на это требуется специальное разрешение из дорожно-транспортной инспекции;

выбрать пункт утилизации авто. После этого необходимо будет составить договор с поставщиком данной услуги;

сдать автомобиль в пункт приёма. Вполне возможно, что придётся заняться личной перевозкой авто. Некоторые пункты сдачи сами берут на себя эту задачу.

В «ГИБДД» водителю придётся написать заявление и собрать пакет документов, в который входят паспорт гражданина РФ, паспорт ТС, СТС и номерные знаки. После данной процедуры будет позволено взять справку о том, что автомобиль снят с учёта, после чего водитель может без проблем утилизировать транспортное средство.

Если у автомобилиста мало свободного времени, то можно встать в ГИБДД в электронную очередь при помощи официального сайта в Интернете. Данная возможность позволяет прийти человеку подготовленным, со всеми документами и в чётко назначенное время. Достоверно известно, что в ГИБДД для снятия автомобиля с учёта не нужно проводить осмотр.

Где сдать автомобиль на утилизацию в Москве и как получить за это деньги

Для многих водителей встаёт вопрос о том, какие пункты утилизации авто являются проверенными и являются более выгодными. По состоянию на 2020 год на территории Российской Федерации существует большое количество сертифицированных пунктов, которые есть в 211 городах страны. Установленная денежная сумма за утиль может равняться от 50 тыс. до 350 тыс. рублей. Максимальная выплата может быть дана в том случае, если утилизируется автобус или грузовик, чей вес более 7 тонн.

Сдать транспортное средство на утилизацию в Москве можно в «Экотехпром», «Мосавтохолод» и инженерном центре «Полигон». Отмечается, что данные места не доставят проблем водителям. Стоит отметить, что некоторые пункты сдачи могут потребовать дополнительную плату за утилизацию, если транспортное средство имеет небольшую массу до 800 кг. Перед выбором центра утилизации стоит заранее считать, сколько финансовых средств понадобится для транспортировки сдаваемого в утиль авто.

Деньги за утилизацию транспортного средства можно получить двумя способами. Первый предполагает расчёт общей массы автомобиля. Водитель получит деньги за каждый килограмм металлолома, однако некоторые пункты сдачи могут не выплачивать компенсацию, если авто весит меньше установленной ими отметки. Второй способ предполагает получение компенсации по государственной программе от 50 до 350 тыс. рублей.

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По инф. 1rre.ru

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