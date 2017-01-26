Покупка недвижимости в Испании в кредит

Сегодня многие люди (не самые бедные, конечно - но вовсе не обязательно долларовые миллионеры) предпочитают приобретать недвижимость не в России, а в других странах. Особенной популярностью у наших соотечественников пользуются квартиры и дома в Испании, стоят которые сейчас относительно недорого. Однако порой нет всей суммы для покупки желанного жилья, поэтому на помощь приходит ипотека. Любой российский гражданин может оформить ипотечный кредит в испанском банке, если принесет все необходимые документы.

Необходимые документы

Потребуется ведомость, подтверждающая наличие стабильной работы и хорошей зарплаты. Подойдет специальная выписка из налоговой службы. Если у российского гражданина есть счет в испанском банке, то вероятность получения ипотеки резко увеличивается. Обязательно нужно принести карточку резидента и паспорт.

Необходим полный пакет документов на недвижимость в Испании. В частности, план квартиры, договор купли-продажи.

Особенности

Банковские учреждения в Испании выдают ипотечный кредит на достаточно длительное время. Как правило, люди берут деньги взаймы на срок от 10 до 20 лет. При желании можно продлить до 30 лет. Конечно, можно оформить кредит и на 35-40 лет, но делать это не стоит, ведь никто не может загадывать так далеко, да и переплатить в этом случае придется достаточно много.

Агентство Damlex Company может предложить недвижимость в Испании по очень выгодной цене. Сумма ипотеки будет не очень большой, поэтому погасить кредит можно будет достаточно быстро.

Вносить платеж можно каждый месяц, каждые 3 месяца и каждые полгода. Каждый может выбрать тот график, который для него наиболее удобен. Банковские работники рекомендуют устанавливать такую сумму ежемесячного взноса, чтобы она не превышала 30% от дохода.

Где покупать?

Туристы очень любят покупать квартиры, расположенные недалеко от береговой линии. Однако самой дорогой и элитной недвижимостью являются та, которая расположена в городах. В Барселоне есть несколько достаточно бедных районов, квартиры в которых продаются по сниженным ценам. Конечно, большого количества достопримечательностей и парков поблизости не будет, но квартира будет уютной и комфортной. Практически во всех районах города очень хорошо развита инфраструктура, поэтому найти школу для ребенка или магазин для покупки еды и одежды не составит труда. А если арендовать автомобиль, то передвигаться можно будет без каких-либо проблем и трудностей.

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