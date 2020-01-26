Покупка из-за рубежа: сколько потребуют доплатить?

С 1 января в России подняли таможенные пошлины на товары, приходящие почтой из-за рубежа. За китайский, да и любой другой зарубежный товар стоимостью выше 200 евро (и/или свыше 31 кг) нам теперь придется доплачивать государству. А это касается многих - покупки через интернет стали очень популярны, в том числе и среди продвинутых "бабушек-онлайн", не говоря уж наших детях-внуках! Итак: как, где, за что и сколько предстоит платить?

Если стоимость товара ниже 200 евро (около 13.700 руб.), волноваться не стоит: его доставят, как и раньше, в ваше почтовое отделение. Если выше – вы должны заплатить 15% с суммы, превышающей 200 евро. Например, за мобильный телефон стоимостью 250 евро вы должны российскому бюджету 50 х 0,15 = 7,5 евро, либо с превышения 31 кг – 2 евро за килограмм.

Как пояснил заместитель начальника таможенного поста «Международный почтамт» Московской таможни Андрей Мосин, наличие у россиян сложностей зависит от того, заявил ли продавец в Китае его реальную стоимость на посылке:

– Мы на линии таможенного контроля сканируем содержимое посылки и проверяем, что это за товар и соответствует ли он заявленной цене. Если соответствует, инспектор составляет таможенно-приходный ордер и посылка идет с наложенным платежом в отделение связи. Получатель приходит на почту, там же оплачивает пошлину и забирает товар. Если же стоимость товара отправителем занижена или вообще нулевая, мы направляем получателю таможенное уведомление, где указано, по какому адресу необходимо прибыть к инспектору таможенного органа с паспортом. Далее просим написать: что находится внутри, для каких целей нужен этот товар, за сколько он был приобретен. Если получатель не может предоставить эту информацию, инспектор определяет стоимость сам, у него есть для этого полномочия.

К слову, распечатка из личного кабинета на AliExpress вместе с распечаткой транзакции из онлайн-кабинета должна убедить таможенника в стоимости вашего товара. Можно предъявить также каталог товаров, в том числе рекламный. Если же ничего из этого под рукой не окажется, за вас в интернет «сходит» инспектор и сам определит рыночную стоимость (заинтересованности найти товар подешевле у него нет, поэтому пошлину вы можете заплатить больше, чем нужно). В отличие от ввоза автомобилей, таможенники здесь не пользуются стандартными каталогами товаров.

Выходит, если ваш зарубежный продавец не указывает реальную стоимость дорогого товара, вы играете в рулетку. С одной стороны, таможня может оставить ваш товар без внимания (контроль-то выборочный), а вас – без уплаты пошлины. С другой – если заметят, придется ехать по указанному адресу, объясняться, тратить время и, возможно, нервы и в итоге все-таки заплатить.

Представитель таможни уточнил, что российская таможня фиксирует занижение заявленной стоимости товаров из Азии, поэтому рассчитывать на пунктуальность китайских продавцов вряд ли стоит.

По инф. sobesednik.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И ПУБЛИКАЦИИ ПРО ДЕНЬГИ



ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ