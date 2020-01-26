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Покупка из-за рубежа: сколько потребуют доплатить?
Баканов Константин, sobesednik.ru   
26 Января 2020 г.
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С 1 января в России подняли таможенные пошлины на товары, приходящие почтой из-за рубежа. За китайский, да и любой другой зарубежный товар стоимостью выше 200 евро (и/или свыше 31 кг) нам теперь придется доплачивать государству. А это касается многих - покупки через интернет стали очень популярны, в том числе и среди продвинутых "бабушек-онлайн", не говоря уж наших детях-внуках! Итак: как, где, за что и сколько предстоит платить?

Покупка из-за рубежа: сколько потребуют доплатить?

Если стоимость товара ниже 200 евро (около 13.700 руб.), волноваться не стоит: его доставят, как и раньше, в ваше почтовое отделение. Если выше – вы должны заплатить 15% с суммы, превышающей 200 евро. Например, за мобильный телефон стоимостью 250 евро вы должны российскому бюджету 50 х 0,15 = 7,5 евро, либо с превышения 31 кг – 2 евро за килограмм.

Как пояснил заместитель начальника таможенного поста «Международный почтамт» Московской таможни Андрей Мосин, наличие у россиян сложностей зависит от того, заявил ли продавец в Китае его реальную стоимость на посылке:

– Мы на линии таможенного контроля сканируем содержимое посылки и проверяем, что это за товар и соответствует ли он заявленной цене. Если соответствует, инспектор составляет таможенно-приходный ордер и посылка идет с наложенным платежом в отделение связи. Получатель приходит на почту, там же оплачивает пошлину и забирает товар. Если же стоимость товара отправителем занижена или вообще нулевая, мы направляем получателю таможенное уведомление, где указано, по какому адресу необходимо прибыть к инспектору таможенного органа с паспортом. Далее просим написать: что находится внутри, для каких целей нужен этот товар, за сколько он был приобретен. Если получатель не может предоставить эту информацию, инспектор определяет стоимость сам, у него есть для этого полномочия.

К слову, распечатка из личного кабинета на AliExpress вместе с распечаткой транзакции из онлайн-кабинета должна убедить таможенника в стоимости вашего товара. Можно предъявить также каталог товаров, в том числе рекламный. Если же ничего из этого под рукой не окажется, за вас в интернет «сходит» инспектор и сам определит рыночную стоимость (заинтересованности найти товар подешевле у него нет, поэтому пошлину вы можете заплатить больше, чем нужно). В отличие от ввоза автомобилей, таможенники здесь не пользуются стандартными каталогами товаров.

Выходит, если ваш зарубежный продавец не указывает реальную стоимость дорогого товара, вы играете в рулетку. С одной стороны, таможня может оставить ваш товар без внимания (контроль-то выборочный), а вас – без уплаты пошлины. С другой – если заметят, придется ехать по указанному адресу, объясняться, тратить время и, возможно, нервы и в итоге все-таки заплатить.

Представитель таможни уточнил, что российская таможня фиксирует занижение заявленной стоимости товаров из Азии, поэтому рассчитывать на пунктуальность китайских продавцов вряд ли стоит.

По инф. sobesednik.ru

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