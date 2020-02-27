Мошенники придумали новую схему мошенничества: «такси от банка»

В Банке России рассказали о новой мошеннической схеме с целью похищения денег у граждан — «такси от банка».

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По предварительной информации, злоумышленники звонят клиентам мобильных банков и сообщают, что с их карты пытались снять деньги. Чтобы защитить средства, гражданам предлагают воспользоваться специальным трансфертом до ближайшего банкомата и перевести средства на «безопасный» счёт.

Примечательно, что такси заказывается через обычный сервис. Доехав до банкомата, люди сами переводят деньги на счета мошенников. В первую очередь схема рассчитана на доверчивых пожилых людей, которые хотят почувствовать заботу.

Информацию о новом способе мошенничества изданию подтвердили представители крупнейших российских банков.

За сбережениями стариков (иногда довольно большими!) уже давно идет настоящая охота. Кем только не прикидываются негодяи: и полицейскими, и коммунальщиками, и переписчиками, и сотрудниками ПФР. Будьте бдительны, дорогие читатели!



По инф. pnp.ru

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