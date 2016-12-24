Когда тянет в бизнес, нужно знать о вариантах его запуска

В современных реалиях жизнью движет принцип, что за все надо платить. Это касается почти всех людей без исключения, и вышедших на пенсию тоже. У последних еще срабатывает старая привычка, что тратить можно особо себя не ограничивая, но... скромные пенсионные выплаты заставляют относиться к расходам по-другому. Что в таком случае предпринимают представители старшего возраста? Одни учатся экономить каждую копейку и стараются сократить свои запросы. Другие пытаются противостоять обстоятельствам, ищут работу или пытаются открыть собственное дело. Вот несколько моментов, которые стоит знать, если решение открыть свой бизнес сформировалось окончательно.

Под фирмой подразумевается юридическое лицо, которое регистрируется как ООО, ЗАО или ОАО. Кстати, если оформить компанию нужно на постсоветском пространстве, можно обратиться сюда: http://gc.ua/yuridicheskie-uslugi/registraciya-biznesa/registraciya-ooo/. ООО сегодня самая популярная форма регистрации юрлиц. Долговые обязательства ООО не могут превышать размер его уставного капитала. У каждого участника существует ответственность в пределах его доли в уставном капитале. ЗАО открывают, если объем капитала составляет кругленькую сумму, если в будущем планируется привлечение инвестиций или продажа этого бизнеса. В ОАО акционеры могут реализовывать свои доли в компании, а другие лица – физические или юридические – приобрести. Компанию с такой формой регистрации открывают, когда планируется быстро привлечь туда инвестиции, все участники ОАО получают от наличиствующих акций дивиденды. Регистрация ИП касается физических лиц, после получения всех документов они становятся предпринимателями.

Рассмотрим положительные стороны ИП, так как коммерсанты–представители старшего поколения часто останавливаются именно на такой форме регистрации. У ИП не сильно накладная регистрация, на все про все понадобится примерно пять тысяч рублей. У ИП легкая отчетность. Если получить определенные знания, к слову, при налоговых учреждениях существуют консультации, можно оформить документы за один-два дня. Деньги, которые ИП получит в результате своей деятельности, являются его собственностью. Коммерсант может вести бизнес, не открывая расчетный счет, иногда предпринимателю не требуется и кассовый аппарат, который к тому же стоит недешево. По сравнению с ООО, ЗАО и ОАО у ИП налоговая сумма гораздо ниже, а если ИП проштрафилось, то заплатит за свои «грешки» в разы меньше, чем юрлица, примерно в десять – пятьдесят раз. (Все приведенные юридические подробности касаются Российской Федерации)

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