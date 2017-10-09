Как получить ежемесячную денежную выплату – ЕДВ

Коротко и ясно о том, как получить ЕДВ – ежемесячную денежную выплату. Ознакомьтесь с пошаговой инструкцией сайта для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru).
Оформление права на получение ЕДВ занимает до 10 дней
Как получить ЕДВ
Шаг первый
Изучите перечень категорий граждан, имеющих право на получение ЕДВ. Входите ли вы в их число?
Право на ЕДВ имеют более 50 категорий льготников. Сайт «Мои года» собрал все категории в единый список – ознакомиться с ним, чтобы узнать, положена ли вам ежемесячная денежная выплата, можно тут.
Шаг второй
Приготовьте документы для подтверждения своего права на ЕДВ.
Помимо заявления на получение ежемесячной денежной выплаты вам понадобятся:
- паспорт;
- документы, подтверждающие право на получение ЕДВ (в зависимости от льготной категории – удостоверение, выданное компетентными органами, справка медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности и т. д.);
- при необходимости прилагаются документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна, попечителя), подтверждающие родственные отношения, нахождение нетрудоспособного лица на иждивении и т.п.
Шаг третий
Подайте заявление на выплату ЕДВ.
Заявление с документами подаётся в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства или назначения пенсии (лично, по почте, через представителя либо через Личный кабинет гражданина). Документы также принимаются в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг.
Шаг четвёртый
Получите решение Пенсионного фонда России.
Когда ваше заявление будет удовлетворено, Пенсионный фонд вынесет решение о назначении вам ЕДВ. Срок принятия решения – 10 дней со дня приёма заявления со всеми необходимыми документами.
При отказе в установлении ЕДВ не позднее чем через 5 дней со дня вынесения решения ПФР должен вас известить с указанием причин отказа и порядка обжалования вынесенного решения. Одновременно ПФР обязан вернуть ваши документы.
Шаг пятый
Если вы пенсионер, ЕДВ получите вместе с пенсией тем же способом, которым вы получаете пенсию: либо через Почту России, либо через банк, либо через другую организацию, занимающуюся доставкой пенсий.
Для изменения способа доставки необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда России, осуществляющий вам ежемесячную денежную выплату. Если вы не пенсионер, то ЕДВ также выплачивается ежемесячно. Способ доставки укажите в заявлении о назначении ЕДВ.
ЕДВ членам семьи
В отдельных случаях на ЕДВ могут рассчитывать и члены семьи льготника
Право на ЕДВ также имеют члены семьи умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы также имеют право на ЕДВ. Ежемесячная денежная выплата назначается в порядке и размере, установленных перечисленным Героям или полному кавалеру ордена Славы. При этом размер выплаты каждому члену семьи определяется с помощью деления размера ежемесячной денежной выплаты, установленной Герою или полному кавалеру ордена Славы, на количество членов его семьи.
К членам семьи относятся супруг (супруга), родители, дети в возрасте до 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет.
Членам семьи умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы, кроме документа, подтверждающего статус льготника, нужно представить:
- свидетельство о смерти умершего (погибшего) Героя или полного кавалера ордена Славы;
- документы, подтверждающие родственные отношения с умершим (погибшим).
А в необходимых случаях:
- справку об учебе в учебном заведении по очной форме обучения;
- выписку из акта освидетельствования в учреждении медико-социальной экспертизы.
Детям Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы ЕДВ выплачивается:
- до 18 лет;
- до 23 лет, если они обучаются в образовательных учреждениях по очной форме, или до дня прекращения такого обучения;
- на срок установления инвалидности, если они стали инвалидами до достижения 18 лет.
Остальным членам семьи ЕДВ выплачивается пожизненно.
Перерасчет размера ЕДВ членам семей умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы производится в случае изменения количества членов семьи с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, влекущие изменение размера ежемесячной денежной выплаты.
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Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru
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