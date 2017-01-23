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ФАС утвердила индексацию оптовых цен на газ для населения
Елена Березина, "Российская газета"   
23 Января 2017 г.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила с 1 июля 2017 года индексацию на 3,9 процента оптовых цен на газ. Они лягут в основу розничных цен для населения. Пишет "Российская газета".

Приказ об этом ведомство разместило на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, дешевле всего газ будет в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах - 2488 и 2908 рубля за 1000 кубометров (без НДС) соответственно, на втором месте Тюменская область с 3178 руб., на третьем - Республика Коми, Оренбургская и Астраханская области - с 3331 руб.

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