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ФАС утвердила индексацию оптовых цен на газ для населения
|Елена Березина, "Российская газета"
|23 Января 2017 г.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила с 1 июля 2017 года индексацию на 3,9 процента оптовых цен на газ. Они лягут в основу розничных цен для населения. Пишет "Российская газета".
Приказ об этом ведомство разместило на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, дешевле всего газ будет в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах - 2488 и 2908 рубля за 1000 кубометров (без НДС) соответственно, на втором месте Тюменская область с 3178 руб., на третьем - Республика Коми, Оренбургская и Астраханская области - с 3331 руб.
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ФАС утвердила индексацию оптовых цен на газ для населения
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила с 1 июля 2017 года индексацию на 3,9 процента оптовых цен на газ. Они лягут в основу розничных цен для населения. Пишет "Российская газета".
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Пенсионные накопления выплачиваются 6,7 млн россиян
В части выплат пенсионных накоплений, которые ПФР осуществляет с середины 2012 года, к концу 2016 года за выплатой из средств пенсионных накоплений обратились почти 6,7 млн пенсионеров.
За единовременной выплатой из средств материнского капитала обратились 54% от имеющих право
С 24 июня по 30 ноября 2016 года территориальные органы ПФР принимали заявления о предоставлении единовременной выплаты из средств материнского капитала. Всего принято 1,8 млн заявлений (54% от имеющих право)...
ПФР приумножил пенсионные накопления россиян на 2,5 млрд рублей
Общая сумма дохода, которую Пенсионный фонд за 11 месяцев 2016 года получил от временного инвестирования средств пенсионных накоплений, составила 2,5 млрд рублей. Полученный доход отражен на индивидуальных ли...
В 2016 году страховые и государственные пенсии выросли на 4%
С 1 февраля 2016 года страховые пенсии 29,7 млн неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4%. В результате средний размер страховой пенсии по старости составил 13,2 тыс. рублей (среднее увеличение – 3...
Заявление Пенсионного фонда России
Председатель Правления ПФР А.В. Дроздов в интервью телеканалу Россия-24 (19 декабря 2016 года) заявил:
Почта России доставит выплаты в 5 000 рублей 15 миллионам пенсионеров по всей стране
В январе 2017 года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, Почта России организует доставку единовременной выплаты в размере 5 000 рублей 15 млн пенсионеров*.
Вниманию плательщиков страховых взносов
С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование переходит в ведение Федеральной налоговой службы Российской Федерации. В то же время ряд функций в...
78,6 тыс. пенсионеров из 35 НПФ с отозванной лицензией получат выплаты из средств пенсионных накоплений в ПФР
В 35 негосударственных пенсионных фондах (НПФ), которые прекратили деятельность по обязательному пенсионному страхованию, выплаты из средств пенсионных накоплений были назначены 78 558 пенсионерам.
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