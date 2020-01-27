Доходы по рублевым депозитам нынче не радуют...

18 января 2020 года Центробанк России опубликовал данные о среднестатистической процентной ставке в отечественных финансовых организациях по вкладам. Данные указаны только по рублевым депозитам. Стало известно, что средняя максимальная ставка достигла минимального значения с начала расчетов этих показателей Центробанком России в 2009 году.

Напомним, что банковские депозитные вклады - популярное и, как правило, надежное средство хранения сбережений, которые у пенсионеров традиционно имеются ("на черный день", как говорится) - суммы, естественно, разные, но иногда и довольно большие. И, конечно, хочется чтобы деньги не просто лежали, а хоть как-то прирастали, "проценты капали"...

Как изменилась средняя процентная ставка в России по рублевым вкладам

Центральный банк России 18 января 2020 года опубликовал статистику изменения средней максимальной ставки по вкладам в национальной валюте. Учитывались данные 10 крупнейших банков Российской Федерации. Среди них:

«Сбербанк»;

«ВТБ»;

«Райффайзенбанк»;

«Газпромбанк»;

«Альфа Банк»;

«Россельхозбанк»;

«МКБ» и другие.

Своего исторического минимума средняя ставка по рублевым депозитам, согласно статистике Банка России, достиг во второй половине ноября. Тогда значение опустилось на 0,14 п.п. (процентный пункт). Таким образом, среднестатистический российский банк предлагал вкладчикам ставку максимум 6,03%.

Занимается расчетом этих показателей Центральный банк РФ с 2009 года. За это время средняя максимальная ставка еще не достигала такого маленького значения. Максимум был достигнут в декабре 2014 года. Тогда среднестатистическая финансовая организация предлагала вкладывать деньги в рублевой валюте по ставке 15,65% годовых.

На основании опубликованных 18 января 2020 года данных Центральный банк России не рекомендует отечественным банкам повышать свою максимальную ставку по рублевым вкладам более чем на 2 процентных пункта по сравнению со среднестатистической.

Последние изменения условий рублевых вкладов в российских банках

Последний раз снизил свою процентную ставку по рублевым вкладам российский банк «ВТБ». Случилось это 13 ноября 2019 года. В зависимости от вида депозита, ставка была уменьшена на 0,25-0,45 п.п. Максимальная ставка, которую может предложить данный банк — 5,92% годовых.

Изменил условия для рублевых вкладчиков и «Россхельхозбанк». В очередной раз данная кредитная организация снизила процентные ставки на 0,3-0,5%. До 15 ноября 2019 года максимальная ставка по акции в этой финансовой организации составляла 7,5%. Сейчас банк предлагает 7,0% по данному пакету.

Снизил ставку и Московский кредитный банк. В 2019 году вложить национальную валюту по самым выгодным условиям можно было под 7,2% годовых. В 2020 году максимум, что может предложить МКБ — 7,0%.

Причины снижения процентных ставок по рублевым вкладам в России

Прокомментировала тенденцию постоянного снижения процентных ставок в российских банках по рублевым вкладам пресс-служба «ВТБ». Они заявили, что изменения связаны с теперешней конъюнктурой рынка. Также на среднестатистическую процентную ставку по депозитам непосредственно влияют решения Центробанка. Ранее в Банке России ключевая ставка была снижена на 0,5 п.п.

Аналитик Елена Царева согласна с влиянием Банка России на ставки коммерческих финансовых организаций страны. В интервью СМИ она заявила, что снижаться среднестатистическая процентная ставка будет и дальше.

Влияет на ставку по рублевым вкладам в отечественных банках и инфляция. Из-за ее замедления ЦБ имеет все основания снизить ключевую ставку на 0,25% в феврале 2020 года. Такой прогноз дала главный аналитик Росбанка Анна Заигрина.

Директор финансового института Валерий Пивень уверяет, что вне зависимости от дальнейших действий регулятора в лице Центробанка России, среднестатистическая ставка по вкладам в национальной валюте будет снижаться. Вероятнее всего, уже зимой 2020 года она может опуститься ниже 6,0%.

По инф. 1rre.ru

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