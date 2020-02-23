БК Олимп закрыли: где делать ставки в Казахстане?

Начало 2020 года ознаменовалось закрытием одного из лидеров в сфере букмекерской деятельности в Казахстане. Первые новости о прекращении действия лицензии на полгода появились в декабре 2019 года.

В это же время в офисах компании проходили обыски, проводились задержания всех подозреваемых по таким пунктам:

вывод денег со счетов компании на кошельки заграницей;

принятие ставок на спортивные события без соблюдения действующего законодательства;

сокрытие реальных доходов компании и, как результат, выплаты по налогам, которые даже близко не соответствуют действительности!

С момента начала судебного расследования до закрытия сайта 22 января 2020 года адвокаты двух компании, владеющих БК Олимп (ТОО «Only bet» и ТОО «Alpha bet») пытались подать апелляции. Суд отклонил всех протесты. Таким образом была прекращена не только работа сайта компании, но и оказались арестованы все банковские счета букмекера.

Арест счетов: что это значит и реакция игроков

Как только сайт прекратил работу, на тематических сайтах начали массово появляться жалобы от игроков. Они обвиняли администрацию проекта в том, что те не предупредили пользователей о планируемых закрытиях ресурса. Все средства связи, начиная от телефонов, заканчивая всеми социальными сетями, перестали выходить на связь. Позже игроки узнали, что банковские счета БК Олимп оказались арестованы. Для всех беттеров, чьи средства остались в личных кабинета букмекера, это означает невозможность вывода денег, как минимум, до решения суда.

Многие игроки решили не дожидаться развязки по делу и принялись искать нового букмекера, который гарантировал бы надежность и бесперебойную игру вдоль всей дистанции.

Букмекерская контора Parimatch: ставки на спорт на сайте надежного букмекера

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