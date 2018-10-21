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Знак зодиака "Рыбы": совместимость для создания семьи
Ксения ДАВЫДОВА   
21 Октября 2018 г.
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Знак зодиака "Рыбы": совместимость для создания семьи

Под созвездием Рыб, у которых управляющей планетой является Нептун, рождаются люди с богатым воображением, мечтательным характером, с обостренным чувством и развитой интуицией. Они постоянно ищут свой идеал,способный тих вдохновить, остаются преданными ему.

Одна из черт характера представителей этого знака – это склонность все отрицать. Также Рыбы постоянно чувствуют себя виноватыми.

Рыбы не любят раскрывать свою душу перед другими, иногда их бывает очень трудно понять, но зато они добрые и заботливые. Могут быть сострадательными. От своих спутников жизни ждут чего-то сверхъестественного и фантастического. Иногда эта иллюзия у них сменяется на реальность, тогда с ними легче "договориться".

Многих рыб привлекают люди более практичные, которые могут им помочь быть спокойными, уравновешенными, а также люди с развитой интуицией.

Поиск жизненного партнера для Рыб – это важная миссия. Они стараются найти человека, близкого по духу.

Совместимость с разными знаками зодиака

Совместимость знаков зодиака вопрос, который волнует многих. Отметим, что не все знаки подходят Рыбам для создания семьи или стабильных и длительных отношений.

Неплохой союз складывается с Тельцом. Рыбы придают надежности, а Тельцы помогают им понять, что они очень нужные люди. У них складываются чувственные отношения. Они смогут исполнять желания друг друга.

Близнецы не подходят для создания прочных и продолжительных семейных отношений. Их общение будет мимолетным.

Рак и Рыба – неплохой союз водных знаков, их отношения могут быть длительными.

Рыбы и Лев – несовместимые знаки для создания семьи.

Отличный союз у Рыб с Девой. Многое зависит от Девы, она должна проявлять заботу и удерживать Рыбу в реальном мире. Рыбы могут быть спокойными за организованность и порядок, все это на себя возьмет Дева.

Рыба и Весы – это перспективный союз. Складывается взаимопонимание между партнерами.

Скорпион в начале будет по душе Рыбам, могут складываться романтические отношения, но со временем Рыбы не захотят быть под постоянным напором Скорпиона.

Рыбы и Стрельцы – это полная противоположность, семейные отношения не сложатся.

Рыбы и Козерог – это отличный потенциал для семьи. Рыб привлекает практичность и стабильность Козерога. А Рыбы добавляют романтики в отношения.

Рыбы совместимы с Водолеями. Но Водолеям нелегко поддерживать отношения с ними.

Рыбы с Рабами совместимы, но их жизнь будет далека от реальности, так как они оба будут стремиться погрузиться в мир фантастики.

Из этого напрашивается вывод, что наиболее благоприятные знаки для создания семьи Рыб – это Телец, Рак, Дева, Весы, Козерог и Водолей. Однако помните, что любой случай уникален и ваше счастье зависит только от вас!

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