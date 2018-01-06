Знак качества-2018: одежда Frutto Rosso на frutto.su

Годы стремительно летят, оставляя на рынке классику, щедро обогащенную новинками из мира моды. Одно остается неизменным: все также ценится высокое качество, особенно когда оно дополнено демократичной ценой от производителя.

Эту простую истину взяла на вооружение российская компания «АзияТекс», среди предложений которой вы найдете оптовые закупки одежды для женщин, мужчин, детей.

В каталогах интернет-магазина представлены повседневные варианты вещей для ежедневной носки и лицензионные новинки с запатентованными принтами и рисунками. На официальном сайте вы найдете предложения от популярного отечественного бренда, созданного при поддержке производителя «АзияТекс». В чем заключается секрет и почему марка на 100% выдерживает маркировку «Знак качества-2018». Об этом поговорим отдельно.

Трикотаж как ткань для пошива одежды

Заглянув в русско-французский словарь, вы увидите, что слово «трикотаж» переводится на наш язык как «вязаная вещь». Это полотно вяжется, а в результате применения специальных технологий переплетения петель на свет рождаются разные подвиды материала. Ткань получается: эластичная, мягкая, обладающая нежной фактурой, приятная к телу.

Она прекрасно сохраняет форму, не требует сложного ухода в бытовом обслуживании. Это оптимальный вариант одежды для всех возрастов: детских вещей, домашнего гардероба, где прежде всего ценятся комфорт, удобство и уют. Именно трикотажное полотно было взято отечественным производителем в качестве основы для выпуска коллекций, рассчитанных как на мужчин, девушек, так и на малышей.

Целевая аудитория бренда широка, ведь те же футболки, толстовки и майки имеет в своем гардеробе каждый человек. Такой подход повышает вероятность успешных продаж для тех продавцов, кто решил наладить отношения с представителем торговой марки: закупать у него понравившиеся вещи и продавать их в своей торговой точке или интернет-магазине с достойной наценкой.

Цены закупки и минимальная сумма оптовых партий делают продукцию еще привлекательнее, а богатый выбор моделей, расцветок, принтов позволяют выбрать оптимальные варианты для любого сегмента продаж. Но все же самым весомым преимуществом остается высокое качество хлопка, из которого отшивается одежда. Это тот аргумент, с которым сложно спорить и которому тяжело противопоставить альтернативу, так как таких предложений на рынке единицы.

Типы трикотажного полотна из 100% хлопка

Одним из эталонных образцов трикотажной ткани является кулирка или кулирная гладь. Это экологичный, гипоаллергенный материал, который практически не мнется, но при этом хорошо растягивается, принимая любую форму. Из этой качественной ткани под брендом Frutto Rosso отшивается существенная часть коллекций одежды для детей и взрослых. Тонкий материал – лучший выбор для жаркого времени года, так как позволяет коже дышать. Незаменим он и в холода, когда надетая под кофту футболка из кулирки сохраняет тепло тела, обладает достойным уровнем гигроскопичности.

Чтобы избежать деформации тонкого полотна, российский производитель взял хлопок более плотной фактуры, но отличающийся непревзойденной легкостью. Этот показатель равен 160 гр./кв.м. в противовес распространенному 120-140 гр./кв.м. Из ткани с кулирной гладью отшиваются футболки, майки однотонного образца и украшенные востребованными среди потребителей принтами. Наибольшую популярность в наступающем сезоне получили футболки с изображением Путина, где президент России изображен в военной форме, деловом костюме, верхом на коне. Такую одежду с удовольствием закупают как сами россияне, так и гости из-за рубежа.

Еще один тип полотна, из которого отшивается одежда – это рибана – трикотаж с двойным переплетением волокон, выполненный в технике поперечной вязки. Рибана экологична, эластична, прочна и неприхотлива. Выполняется она из 100% хлопка, а добавленный в минимальных количествах эластан только улучшает посадку изделий по фигуре.

В производстве используется еще один тип ткани - футер. Хлопчатобумажный футер наделен удивительной деликатностью полотна, он мягок, но одновременно с этим обладает уникальной способностью сохранять тепло. Заглянув за изнаночный слой, вы увидите схожую с начесом фактуру. Ткань прекрасно впитывает влагу, быстро сохнет, неприхотлива в уходе, достаточно износоустойчива.

Производитель обогатил формулу знака качества-2018 использованием ярких красителей, устойчивых к агрессивной среде, экологически чистых для взрослых и детей. Принты и рисунки наносятся на ткань самыми надежными методами.

Формула золотого стандарта в продажах одежды

Подводя итоги, еще раз обозначим формулу золотого стандарта качества в сегменте одежды. К слагаемым успеха относятся:

натуральное полотно;

востребованные модели;

оригинальные рисунки и цвета;

доступные цены;

богатый ассортимент изделий;

удобные условия доставки товаров покупателям.

Оптовикам предлагаются особые условия. Чем больше партия закупки товаров, тем выгоднее скидка. Ее размер обсуждается индивидуально, что позволяет рассчитывать на эксклюзивные условия сотрудничества покупателя и продавца. Но и это еще не все. Производитель предусмотрел главное – теперь не нужно покупать одежду рядами, достаточно сформировать заказ из позиций, которые вам интересны.

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