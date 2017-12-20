«Зимние истории» — фотовыставка под открытым московским небом!

Люди редко заглядывают в художественные галереи, а вот по Тверскому бульвару в Москве ходят десятки и сотни тысяч человек. И вот тут-то, в самом начале бульвара, 15 декабря открылась фотовыставка «Зимние истории»!

Она организована Международным общественным фондом «Российский фонд мира», Общественной палатой Российской Федерации при поддержке Продюсерского Центра ПроЛаб. Выставка знакомит зрителей с лучшими работами российских мастеров современной фотографии и продлится до 15 января 2018 года.

Жюри из огромного количества представленных работ отобрало 62 фотографии. И сейчас на Тверском бульваре – одной из самых оживлённых пешеходных артерий Москвы, любимом месте гуляний жителей и гостей столицы – можно увидеть в изящном оформлении и с вечерней подсветкой зимние пейзажи русской природы, красивые церкви и храмы на фоне бездонного голубого неба, многие виды животных, населяющих нашу необъятную страну. Помимо известных мастеров в проекте «Зимние истории» приняли участие и начинающие фотографы.

- Эта выставка - подарок москвичам и гостям столицы на долгие новогодние праздники, - рассказала обозревателю «АН» председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей, первый заместитель председателя Правления Российского фонда мира Елена Сутормина. - Цель проекта – показать разные уголки нашей прекрасной родины, популяризировать внутренний туризм. На этих фотографиях вы можете увидеть, например, нереальную красоту Байкала и скромную прелесть нашей средней полосы, города Золотого кольца и праздничную Москву, её площади, улицы, храмы. Особый раздел выставки - животный мир дикой природы России. Я в восторге от «портретных» фотографий лисы, тигра, медведя, рыси. Некоторые звери входят в Красную книгу, их надо охранять. Фотовыставка «Зимние истории» прививает любовь к нашей природе, к её духовным ценностям и вековым традициям.

Вот имена авторов современной фотографии, чьи работы представлены в экспозиции выставки «Зимние истории»: Владимир Алексеев, Дарья Булавина, Саша Генцис, Вадим Гиппенрейтер, Алексей Горшенин, Сергей Горшков, Игорь Гущин, Аркадий Злочевский, Валерий Кацуба, Владимир Клавихо-Телепнев, Константин Кокошкин, Марк Лившин, Александр Львов, Владыка Марк, Константин Марков, Олег Пантелеев, Сергей Пестерев, Ида Ручина, Александр Самсонов, Виктор Семёнов, Алексей Харин, Анатолий Черкасов, Геннадий Юсин, Даниил Яковлев.

Впечатляет мощь ледяных торосов у побережья Ольхона на фотографиях Сергея Пестерева. Вдохновляют красивые зимние пейзажи российской глубинки Саши Генциса, виды мудрого и величественного Байкала в работах Александра Самсонова. Завораживают деревянные церкви заповедника Кижи, снятые Александром Львовым, и купола церквей Кремля в Рязани на снимках Митрополита Рязанского и Михайловского Марка. Действительно отдельная и важная тема фотовыставки «Зимние истории» - животный мир России. Поражаешься тому, как фотограф Геннадий Юсин «уговорил» тигра так близко подпустить себя к нему! Прекрасны работы Олега Пантелеева «Серые куропатки», «Его величество зубр», пингвины Игоря Гущина и белые медведи на фоне ледяных гор Сергея Горшкова.

Организаторы приглашают всех москвичей и гостей столицы в столь необычную галерею на свежем воздухе!

По инф. «Аргументы Недели»

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