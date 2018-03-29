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Жизнь в доме престарелых: а как у них?

Ксения ДАВЫДОВА   
29 Марта 2018 г.
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Жизнь в доме престарелых: а как у них?

Так уж устроена жизнь человека, что иногда в преклонном возрасте ему может потребоваться круглосуточный уход. Обеспечить его иногда в состоянии родные и близкие. А если они по каким-либо причинам постоянный присмотр осуществлять не имеют возможности, встает вопрос об определении пенсионера в специализированное учреждение, то есть в дом престарелых. Такие заведения могут быть как государственными, так и частными. Если доступен второй вариант, в Москве и Подмосковье подобрать подходящее место можно вот на этом ресурсе: https://doma-pansiony.ru/catalog/doma-prestarelykh/.

Многих людей интересует, как функционируют дома престарелых в других государствах. Вот несколько примеров про заграничные дома для людей в возрасте.

В Японии тоже существуют частные и государственные учреждения. В казенных домах условия проживания для людей в возрасте вполне приличные. Предоставляются отдельные комнаты с душем, где есть все необходимое для любой степени поддержки проживающего. Многие люди преклонного возраста предпочитают нахождение в таких домах. Есть также заведения частного типа. Это роскошные дома-пансионаты. И стоят они естественно не дешево.

В Соединенных Штатах Америки за пребывание в доме престарелых нужно платить самостоятельно. Люди, которые заранее решают для себя, что проведут в таких домах остаток жизни, собирают на это средства заранее. Учреждение выбирается в соответствии с финансовыми возможностями. Практикуются, кроме того, поселения для престарелых людей, где желающие (и могущие себе это позволить) арендуют или покупают себе дом или квартиру. Если у человека нет возможности оплачивать себе пребывание в доме престарелых, то по американским законам распродается все его имущество. А если и этого не хватает или имущества не было в наличии вовсе, то расходы берет на себя государство. Для богатых людей дома престарелых организованы с высочайшим уровнем комфорта. Но даже в самых дешевых заведениях у пенсионера будет в распоряжении небольшая отдельная комната с туалетом, душем и кухонным оборудованием.

В Германии работают дома престарелых одинакового формата. Здесь нет отдельных домов для богатых людей или для бедных. Каждый проживающий имеет в распоряжении отдельную комнату с туалетом и душем. Пенсионеры могут за пребывание в заведении частично оплачивать сами, или это делается за счет страховых выплат.

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