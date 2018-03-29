Жизнь в доме престарелых: а как у них?

Так уж устроена жизнь человека, что иногда в преклонном возрасте ему может потребоваться круглосуточный уход. Обеспечить его иногда в состоянии родные и близкие. А если они по каким-либо причинам постоянный присмотр осуществлять не имеют возможности, встает вопрос об определении пенсионера в специализированное учреждение, то есть в дом престарелых. Такие заведения могут быть как государственными, так и частными. Если доступен второй вариант, в Москве и Подмосковье подобрать подходящее место можно вот на этом ресурсе: https://doma-pansiony.ru/catalog/doma-prestarelykh/.

Многих людей интересует, как функционируют дома престарелых в других государствах. Вот несколько примеров про заграничные дома для людей в возрасте.

В Японии тоже существуют частные и государственные учреждения. В казенных домах условия проживания для людей в возрасте вполне приличные. Предоставляются отдельные комнаты с душем, где есть все необходимое для любой степени поддержки проживающего. Многие люди преклонного возраста предпочитают нахождение в таких домах. Есть также заведения частного типа. Это роскошные дома-пансионаты. И стоят они естественно не дешево.

В Соединенных Штатах Америки за пребывание в доме престарелых нужно платить самостоятельно. Люди, которые заранее решают для себя, что проведут в таких домах остаток жизни, собирают на это средства заранее. Учреждение выбирается в соответствии с финансовыми возможностями. Практикуются, кроме того, поселения для престарелых людей, где желающие (и могущие себе это позволить) арендуют или покупают себе дом или квартиру. Если у человека нет возможности оплачивать себе пребывание в доме престарелых, то по американским законам распродается все его имущество. А если и этого не хватает или имущества не было в наличии вовсе, то расходы берет на себя государство. Для богатых людей дома престарелых организованы с высочайшим уровнем комфорта. Но даже в самых дешевых заведениях у пенсионера будет в распоряжении небольшая отдельная комната с туалетом, душем и кухонным оборудованием.

В Германии работают дома престарелых одинакового формата. Здесь нет отдельных домов для богатых людей или для бедных. Каждый проживающий имеет в распоряжении отдельную комнату с туалетом и душем. Пенсионеры могут за пребывание в заведении частично оплачивать сами, или это делается за счет страховых выплат.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ