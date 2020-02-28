Жизнь в домах престарелых. Как у них? Как у нас?

Жизнь подкидывает людям разные ситуации. И иногда приходится задумываться о пребывании в доме престарелых. Для себя – если на старости лет не хочется, к примеру, жить одному. Для родственника – когда необходимо оставить его на какое-то время для самостоятельного существования, но близкий не может полноценно себя обслуживать и т.д.

Дома престарелых есть разного формата – государственные и частные. И те, и другие структуры можно найти повсеместно. Если, к слову, интересуют окрестности Екатеринбурга, то можно перейти на сайт и получить полную информацию по одному из местных частных домов для престарелых.

Заведений такого типа, домов для людей в возрасте, раньше боялись, бытовало мнение, что там старики становились несчастными. Теперь подобная социалка разворачивается лицом к человеку. Более гибкую политику в этом плане имеют, конечно, заведения частного толка.

А как у них?

Дома престарелых существуют во многих странах. К примеру, в Германии. Общих палат там нет, у каждого пожилого человека имеется свое спальное место, душ и туалет. Интерьер заведений сродни роскошным отелям, облагорожена и территория возле домов, число постояльцев в которых очень большое, пишут, что по стране это почти миллион.

В домах престарелых Англии и Америки очень хорошо развит досуг. Тут для постояльцев имеются библиотеки, бильярдные столы, есть даже при некоторых заведениях и свои поля для гольфа. А еще организуются клубы. Например, клуб игры в бридж.

А как у нас?

В частных домах престарелых России тоже предлагаются неплохие условия. Это, во-первых, доступность места расположения дома. До пансионата практически всегда имеется возможность добраться общественным транспортом. Родственникам это подходящий вариант, чтобы навещать своего близкого.

Дома ухоженные, комнаты в них на 2-3 человека. Есть и одноместные номера, но не везде. Предусмотрено техническое оснащение, имеется телевизоры и Wi-Fi. Зеленая зона, удобная дорожно-тропиночная сеть, беседки, скамейки, уличные тренажеры – такими в основном предстают дворы частных домов престарелых.

Питание для постояльцев четырех-пятиразовое. Для определенных категорий людей могут быть продуманы индивидуальные решения по меню. Также есть все необходимое для проведения досуга – книги, игры, материалы для творчества и т.д. И, конечно, осуществляется за пожилыми людьми должный уход. Начиная обычными гигиеническими процедурами и заканчивая необходимыми медицинскими.

Пакет услуг в частных домах престарелых есть стандартный и предусмотрены дополнительные мероприятия. Последние оплачиваются отдельно.

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