Жить на старости лет достойно

Жизнь не всех доводит до старости. И это мудрое время хочется провести конечно же достойно. Если не получается или просто нет желания находиться в серебряном возрасте среди своих близких, стоит рассмотреть для проживания пансионат для пожилых людей. На российских просторах их открыто большое количество. Например, что может предложить пансионат для пожилых людей в Королеве? Круглосуточный контроль за проживающими, помощь в передвижении, если это необходимо. Пятиразовое питание, диетическое меню и индивидуальный подход. Выдача лекарств согласно предписаниям врачей. Уход за лежачими постояльцами. И это только часть предложений.

Мнение одной из бабушек, которая сама решилась на проживание в подобном пансионате, но в другой территории, что это лучший вариант развития ее жизни на сегодняшний момент. Она находится среди людей, близких по возрасту, которые хорошо понимают ее проблемы и желания. С постояльцами ей всегда есть о чем поговорить. Здесь предлагается много досуговых мероприятий. Имеется бесплатный Wi-Fi и благоустроенная прогулочная территория. Есть возможности для занятий спортом: уличные тренажеры, спортоборудование, находящееся в помещении, и небольшой, но все-таки бассейн. Будучи активной, бабушка принимает участие в разных мероприятиях, проводимых для аудитории постояльцев: поет, ставит сценки, изготавливает подарки. И ей тут никогда не бывает ни скучно, ни грустно.

Естественно напрашивается вопрос про деньги. Где их можно взять на все это великолепие, ведь такие условия проживания предлагаются наверняка в частном пансионате. Бабушка нашла простой выход для того, чтобы ежемесячно оплачивать себе проживание в тридцать тысяч рублей в выбранном заведении для престарелых. Она получает пенсию - это 16 тысяч рублей. Прибавила к этому деньги за сдачу в аренду своей двухкомнатной квартиры и еще присовокупила ежемесячный доход от гаража, который также нашел временных хозяев. Вот и нужная сумма, еще и на "коммуналку" осталось.

Дочка к бабушке (своей маме) приезжает раз в неделю и нет у нее постоянного беспокойства за близкого человека, что ей там одиноко, что может не поела или вовремя не отдохнула. Все довольны и все идет своим чередом.

Выходом являются такие пансионаты и для людей, у которых близкие страдают потерей памяти или являются лежачими. Ведь круглосуточный уход и постоянное нахождение рядом с престарелыми родственниками, когда нужно работать и зарабатывать, сложно себе позволить. Здесь опять же многие функции заботы возьмут на себя сотрудники заведения.

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