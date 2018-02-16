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Жить на пенсию разумно

Ксения ДАВЫДОВА   
16 Февраля 2018 г.
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Жить на пенсию разумно

Выход на пенсию меняет жизнь человека, особенно если он принял решение оставить работу. Конечно, временны́е ресурсы теперь просто безграничны и можно, наконец, заняться делами, которые долгое время откладывались на потом. Но также нужно, уйдя на заслуженный отдых, научиться быть предельно экономным, потому что пособие от государства не всегда может сравниться с заработной платой.

Чтобы тратить меньше средств на чай, кофе, шоколад, другие продукты, бытовые товары, одежду, косметические средства, товары гигиенической линейки, игрушки для любимых внуков, стоит рассмотреть, к примеру, походы в магазин Fix Price (если эта сеть представлена в территории проживания). Здесь можно найти широкий ассортимент из более двух тысяч единиц товаров. Что заманчиво, клиентам магазинов предлагается участие в различных акциях и бонусные программы. Сэкономить можно действительно прилично.

Если объединить советы людей, которые уже столкнулись с тем, что ограничены в денежных ресурсах, можно выделить несколько моментов. Перво-наперво – составить план бюджета, на что потратиться нужно будет обязательно и какие свободные деньги могут остаться. Стоит пересмотреть содержание своего питания и перейти к более полезным и недорогим продуктам. Хлеб, каши, мука, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, сахар, соль, овощи и фрукты (не экзотические, а самое полезные, например, яблоки). Вполне можно отказаться или позволять себе не так часто как раньше дорогие колбасные изделия, копчености, экзотические фрукты, сладкие конфетные и мучные вкусности и другие изыски. Взамен стоит воспользоваться возможностями своего дачного участка, делать заготовки, а в летний сезон употреблять что-то «прямо с грядки».

Если намечается торжество у члена семьи, можно обратиться к подаркам боле демократичной ценовой категории (от этого они могут быть не менее функциональными, приятными и дорогими). Кое-что, к примеру, набор разноцветного душистого мыла разных форм или затейливый вкусный тортик, можно сделать и собственными руками.

Также необходимо познакомиться с перечнем льгот и субсидий, которые предлагает государство, и, конечно же, ими воспользоваться.

Одежду можно приобретать не так часто как раньше, какие-то вещи доносить, а какие-то переделать в соответствии с новыми актуальными тенденциями. И экономия, и увлекательное полезное времяпрепровождение.

И если все-таки концы с концами пока не сходятся, можно рассмотреть как вариант устройство на посильную работу. Это и общение с людьми, и уверенность в собственной нужности и немаловажная денежная прибавка к пенсии.

Fix Price
 