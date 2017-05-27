Жить, а не доживать

Пожилые люди очень часто остаются наедине со своими проблемами, решать которые они уже самостоятельно не способны, и поэтому нуждаются в помощи со стороны. Родные и близкие не всегда могут находиться рядом в трудный период жизни по причине своей занятости или отсутствия таковых. И здесь на выручку старикам, потерявшим всякую опору в жизни, приходят дома престарелых, как государственные, так и частные.

В обществе почему-то с предубеждением относятся к подобного рода организациям. Но если правильно отнестись к выбору пансионата, жизнь людей преклонного возраста приобретет новое качество. Она станет более насыщенной и яркой. Участь тех стариков, которые почти все свое время проводят в четырех стенах своей квартиры, не имея сил лишний раз сходить прогуляться, намного печальнее, чем у пожилых людей, проживающих в достойных пансионатах, специализирующихся на уходе за престарелыми людьми.

В таких центрах постояльцы окружены подобными себе людьми, среди которых они находят друзей и близких, не страдают от одиночества и недостатка общения. Большое внимание здесь уделяется организации досуга. Поэтому найти приятных собеседников не составляет труда.

Кроме того, персонал заведения обеспечивает круглосуточный уход и квалифицированную медицинскую помощь своим подопечным. При помощи врачей по индивидуальной программе проводится реабилитация каждого больного. Например, на этом сайте можно найти об этом более подробную информацию. Ежедневное наблюдение медперсонала и обеспечение регулярного и своевременного приема лекарств помогает очень быстро получать положительную динамику в состоянии пациента.

Дома престарелых берут на себя все заботы о пожилых людях, чтобы те чувствовали себя уютно и комфортно. Помещения оснащены специальными каталками, поручнями, специально оборудованными кроватями, туалетами для тех пациентов, которые в силу своей болезни ограничены в передвижении. Особый уход предоставляется пожилым людям, страдающим возрастными патологиями, такими как болезнь Альцгеймера, атеросклероз и прочие.

Проводится ежедневное бытовое и гигиеническое обслуживание проживающих в домах престарелых стариков. Имеет место регулярная уборка помещений, смена постельного и нательного белья. Тем старикам, которым трудно выполнять ежедневную гигиену тела, оказываются услуги по стрижке волос и ногтей, расчесыванию, купанию. При необходимости возможно кормление с ложечки.

Рацион питания диетический, составлен с учетом возрастных особенностей, но достаточно разнообразное и насыщенное всеми необходимыми питательными элементами. В комнатах хорошего пансионата, как правило, уютно по-домашнему. Персонал приветлив и дружелюбен к старикам и посещающим их родственникам, а также обладает высокой квалификацией, необходимой для работы в данной сфере.

Правильно подобранный пансионат сделает жизнь стариков позитивной, наполненной светом и положительными эмоциями.

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