Жить, а не доживать

Пожилые люди очень часто остаются наедине со своими проблемами, решать которые они уже самостоятельно не способны, и поэтому нуждаются в помощи со стороны. Родные и близкие не всегда могут находиться рядом в трудный период жизни по причине своей занятости или отсутствия таковых. И здесь на выручку старикам, потерявшим всякую опору в жизни, приходят дома престарелых, как государственные, так и частные.
В обществе почему-то с предубеждением относятся к подобного рода организациям. Но если правильно отнестись к выбору пансионата, жизнь людей преклонного возраста приобретет новое качество. Она станет более насыщенной и яркой. Участь тех стариков, которые почти все свое время проводят в четырех стенах своей квартиры, не имея сил лишний раз сходить прогуляться, намного печальнее, чем у пожилых людей, проживающих в достойных пансионатах, специализирующихся на уходе за престарелыми людьми.
В таких центрах постояльцы окружены подобными себе людьми, среди которых они находят друзей и близких, не страдают от одиночества и недостатка общения. Большое внимание здесь уделяется организации досуга. Поэтому найти приятных собеседников не составляет труда.
Кроме того, персонал заведения обеспечивает круглосуточный уход и квалифицированную медицинскую помощь своим подопечным. При помощи врачей по индивидуальной программе проводится реабилитация каждого больного. Например, на этом сайте можно найти об этом более подробную информацию. Ежедневное наблюдение медперсонала и обеспечение регулярного и своевременного приема лекарств помогает очень быстро получать положительную динамику в состоянии пациента.
Дома престарелых берут на себя все заботы о пожилых людях, чтобы те чувствовали себя уютно и комфортно. Помещения оснащены специальными каталками, поручнями, специально оборудованными кроватями, туалетами для тех пациентов, которые в силу своей болезни ограничены в передвижении. Особый уход предоставляется пожилым людям, страдающим возрастными патологиями, такими как болезнь Альцгеймера, атеросклероз и прочие.
Проводится ежедневное бытовое и гигиеническое обслуживание проживающих в домах престарелых стариков. Имеет место регулярная уборка помещений, смена постельного и нательного белья. Тем старикам, которым трудно выполнять ежедневную гигиену тела, оказываются услуги по стрижке волос и ногтей, расчесыванию, купанию. При необходимости возможно кормление с ложечки.
Рацион питания диетический, составлен с учетом возрастных особенностей, но достаточно разнообразное и насыщенное всеми необходимыми питательными элементами. В комнатах хорошего пансионата, как правило, уютно по-домашнему. Персонал приветлив и дружелюбен к старикам и посещающим их родственникам, а также обладает высокой квалификацией, необходимой для работы в данной сфере.
Правильно подобранный пансионат сделает жизнь стариков позитивной, наполненной светом и положительными эмоциями.
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ • Ежедневные притчи • С ума сойти! • Старость в радость • Видеонастроение дня • Психология и стиль жизни • Мода для пожилых •
- Расскажите об этом своим друзьям!
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь…
Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Церковный православный календарь на 2012 год
Россия – исконно православная страна, и к религиозным праздникам у нас всегда относились с особым почтением даже те люди, которые не считают себя людьми религиозными и в церковь заглядывают только по праздник...
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Ни слова о тёщах!
Совет лондонского района Барнет выпустил буклет, в котором описал особенности британского юмора и предостерёг чиновников от употребления шуток в беседах. Как пишет The Daily Telegraph, представителям совета, ...
Верую, Господи, помоги моему неверию!
Имена тех, кто был окружён земной славой, часто забываются, но в памяти из далёкой древней истории остались имена святых угодников, дающих и сегодня помощь от того или иного недуга. А что же мы знаем об этих ...
Когда небо раскололось...
Через 102 года после падения в тунгусской тайге знаменитого небесного тела учёным наконец-то удалось определить место падения одного из его осколков и изучить необычный состав вещества этого космического приш...
Next
Prev
Пенсионный фонд представил мобильное приложение
Пенсионный фонд России представил мобильное приложение, которое позволит с еще большей легкостью получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, проверить перечисленные работодате...
Пенсионный фонд расширяет электронные услуги
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущен сервис перехода с одного вида пенсии на другой. Сервис позволяет подать в ПФР электронное заявление о переводе с одного вида пенсии на другой при возникнов...
Приоритетные задачи ПФР в 2017 году
Сегодня в Москве проходит расширенное заседание Правления Пенсионного фонда Российской Федерации. Ключевые темы заседания Правления ПФР – обсуждение предварительных итогов работы ПФР в 2016 году и определени...