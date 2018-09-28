Жених Бузовой променял ее на два миллиона рублей

Участник популярного шоу на ТНТ "Замуж за Бузову" согласился взять два миллиона рублей, отказавшись от дальнейшего участия в проекте. Поступок "жениха" задел главную звезду шоу. Бузова, узнав о решении участника проекта Евгения Назарова, расплакалась, сказав: "Я стою два миллиона рублей?" – "Российская газета" .

Информация об этом и видео с рыдающей Бузовой появились в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram. Там были опубликованы анонсы шестого выпуска телешоу.

Участник проекта воспользовался правом покинуть программу в обмен на вознаграждение, размер которого растет с каждой последующей серией. По словам ведущей шоу Марины Кравец, Назаров, назвавшийся в начале шоу долларовым миллионером, объяснил свой шаг отсутствием симпатии к нему у певицы. Вырученные деньги он намерен потратить на "доброе дело".

Ольга Бузова является популярной телеведущей, певицей и блогером. На ее Instagram подписаны 12 с половиной миллионов человек. В марте на частотах ТНТ4 начал вещание собственный телеканал знаменитости "БузоваTV".

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