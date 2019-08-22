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«Здравствуйте, я Хильда! Я жила 2000 лет назад»
По инф. polit.ru   
22 Августа 2019 г.
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Карен Флеминг, изучающая судебно-медицинскую идентификацию и реконструкцию лица по черепу в Университете Данди, восстановила внешность женщины, жившей около 2000 лет назад на одном из островов архипелага Внешние Гебриды.

«Здравствуйте, я Хильда! Я жила 2000 лет назад»

Череп этой женщины вместе с пятью другими черепами был подарен Френологическому обществу Эдинбурга в 1833 году. Сейчас эта коллекция, получившая название «Друиды с Гебридских островов», хранится в анатомическом музее Эдинбургского университета. Предполагается, что обладатели этих черепов были кельтами и жили между 55 до н. э. и до 400 года н. э.

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Останки женщины были найдены недалеко от города Сторновей на острове Льюис. Учёные дали ей условное имя Хильда. Карен Флеминг говорит, что на момент смерти Хильде было более 60 лет и она уже утратила все зубы. Но если учесть, что средняя продолжительность жизни её соплеменников составляла 31 год, то столь почтенный возраст заставляет предполагать её высокое положение в обществе.

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