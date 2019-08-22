«Здравствуйте, я Хильда! Я жила 2000 лет назад»

Карен Флеминг, изучающая судебно-медицинскую идентификацию и реконструкцию лица по черепу в Университете Данди, восстановила внешность женщины, жившей около 2000 лет назад на одном из островов архипелага Внешние Гебриды.

Череп этой женщины вместе с пятью другими черепами был подарен Френологическому обществу Эдинбурга в 1833 году. Сейчас эта коллекция, получившая название «Друиды с Гебридских островов», хранится в анатомическом музее Эдинбургского университета. Предполагается, что обладатели этих черепов были кельтами и жили между 55 до н. э. и до 400 года н. э.

Останки женщины были найдены недалеко от города Сторновей на острове Льюис. Учёные дали ей условное имя Хильда. Карен Флеминг говорит, что на момент смерти Хильде было более 60 лет и она уже утратила все зубы. Но если учесть, что средняя продолжительность жизни её соплеменников составляла 31 год, то столь почтенный возраст заставляет предполагать её высокое положение в обществе.

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Polit.ru

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