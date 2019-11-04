Здесь жизни нет вообще. И это место — в Эфиопии

Самое безжизненное место на Земле — это долина вулкана Даллол в Эфиопии. Там отсутствуют какие-либо бактерии, заявили французские ученые, пишет издание Nature Ecology & Evolution.

Цветные образования на поверхности горячих источников

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По словам экспертов, критерием обитаемости часто является наличие воды на поверхности планеты. Однако в воде в этой долине содержится очень кислый (pH~0), а также соленый раствор с большим количеством магния. Данный состав воды приводит к разрушению живых клеток.

Долина вулкана Даллол находится на севере Эфиопии в районе впадины Данакиль. Эта долина также является одним из самых труднодоступных мест на планете, в регионе отсутствуют дороги, сообщение с этим местом существует через караванные пути, направляемые для сбора и доставки соли.

Ученые и туристы сравнивают эту местность с поверхностью Юпитера – настолько необычно и ярко выглядит здесь окружающая среда. Регулярно видят вулкан Даллол только представители местного племени, обитающего в долине, и редко забредающие сюда туристы. Вулкан расположен в центре солончака, рядом с озером. Он действующий, но при этом самый низкий из существующих на планете, его жерло находится на уровне 45 метров ниже моря.

Последнее извержение Даллола, небольшое по силе, было зафиксировано в середине двадцатых годов прошлого века. Извержений необычного вулкана опасались древние люди, его окружение и пустынная местность описаны еще в “Книге Еноха”. Автор называет Даллол «адской бездной», вратами в потусторонний мир, которые однажды пропустят через себя погибель для всех людей.

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По инф. rosbalt.ru

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