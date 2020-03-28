«Зависаете» в Сети? Cтоит знать: работа «микроволновки» снижает сигнал wi-fi

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"Для обеспечения максимальной скорости интернета во время работы из дома в течение самоизоляции, обусловленной вспышкой коронавируса, следует избегать использования микроволновой печи, утверждает британский регулятор Ofcom. Организация опубликовала семь советов, помогающих сохранять хорошую интернет-связь для удаленной работы (...)", - сообщает Daily Mail.
"Наблюдается всплеск использования интернета, поскольку одни люди работают дома, дети не ходят в школу, а другие просто коротают время в изоляции, просматривая передачи и фильмы на стриминговых сервисах", - говорится в статье.
"Не пользуйтесь микроволновой печью в то время, когда делаете видеозвонки, смотрите HD-видео или делаете что-то важное онлайн", потому что это снижает уровень сигнала wi-fi, рекомендует Ofcom.
В Великобритании идет третий день изоляции: магазины закрыты, собрания более двух человек запрещены, и людей призывают не покидать своих домов, напоминает издание.
"Среди советов Ofcom - рекомендации использовать для телефонных звонков только стационарные телефоны или wifi и не засорять мобильные сети голосовыми вызовами, а также держать широкополосные маршрутизаторы вдали от других беспроводных устройств, таких как телевизоры, динамики и радионяни. "Беспроводные телефоны, радионяни, галогенные лампы, переключатели света, стереосистемы и компьютерные колонки, телевизоры и мониторы могут повлиять на работу вашего wi-fi, если они находятся слишком близко к маршрутизатору", - подчеркивает Ofcom.
"(...) Это, по мнению регулятора, поможет людям как в просмотре потокового видео, так и в проведении виртуальных встреч или совершении голосовых звонков. (...) Также он советует выключить беспроводные устройства, которыми вы не пользуетесь, таких как iPad и телевизоры, поскольку они все равно создают нагрузку на соединение, даже если они не используются активно. Если вы проводите видеозвонки или встречи, выключайте видео и используйте аудио, что потребует гораздо меньшей доли интернет-соединения, рекомендует Ofcom".
"Вам также может помочь распределение онлайн-активности семьи, чтобы разные люди не выполняли одновременно задачи с большими объемами данных (например, потоковое HD, игры или видеовызовы)", - указывает Ofcom.
"Регулятор также рекомендует использовать проводные, а не беспроводные соединения для выполнения важных задач, включая подключение ноутбуков непосредственно к маршрутизатору. Также может помочь подключение роутера к основной телефонной розетке, без использования удлинителя, повысить скорость может и использование более качественных проводов", - отмечается в статье.
Весьма полезные изобретения человечества, как оказалось, могут и мешать друг другу (наверное, здесь идет внутренняя борьба за первенство). Но радует тот факт, что микроволновкой не будешь пользоваться три часа к ряду. Ну, подогрел что-то или разморозил, это займет 3-15 минут. От удаленной работы или развлечений в Сети можно в этот момент отдохнуть, выпить чашечку кофе. И, как говорится, пускай весь мир подождет.
А еще про советы, которые могут пригодиться, читайте здесь:
"Для обеспечения максимальной скорости интернета во время работы из дома в течение самоизоляции, обусловленной вспышкой коронавируса, следует избегать использования микроволновой печи, утверждает британский регулятор Ofcom. Организация опубликовала семь советов, помогающих сохранять хорошую интернет-связь для удаленной работы (...)", - сообщает Daily Mail.
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