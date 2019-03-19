Завели домашнего питомца? Найдите хорошего ветеринара

Домашние любимцы вносят в жизнь каждого человека много приятных эмоций и становятся практически членами семьи. А забота об их здоровье и благополучии ложится на плечи хозяев.
Поэтому, если в доме появилось животное, а лучше даже перед этим, нужно найти достойную доверия ветеринарную клинику.
Жителям столицы можно порекомендовать Водолей - Ветеринарную клинику на Октябрьском поле. Там работают настоящие «доктора Айболиты» - профессионалы своего дела, искренне любящие и понимающие своих пациентов буквально без слов. О здоровье домашних животных нужно заботиться, независимо от того, какого размера и какой породы домашний любимец. Во-первых, потому что здоровое животное будет радовать хозяев своей активностью, долголетием и жизнерадостностью, а во-вторых – некоторые заболевания животных могут быть опасны и для человека.
В ветеринарной клинике Водолей работают врачи самых разных специальностей: от терапевтов до онкологов и дераматологов. Есть и другие узкие специалисты, например, офтальмологи и неврологи. В Водолее есть необходимое оборудование и лаборатория, поэтому все обследования, включая УЗИ, анализы, кардиологические исследования можно провести быстро и в одном месте.
Некоторые болезни могут протекать без выраженных симптомов. Животное не может пожаловаться на недомогание, поэтому хозяева должны быть внимательны к своему любимцу. Врачи рекомендуют обращать внимание на изменения внешнего вида животного, его поведения и привычек и вовремя обращаться в ветеринарную клинику.
Посещать ветеринарного врача нужно не только в случае явных проблем, но и для профилактических осмотров (примерно раз в полгода) и гигиенических процедур. В клинике с радостью примут любых животных, проведут профилактический осмотр и при необходимости назначат лечение.
В ветклинике есть квалифицированные хирурги и все необходимое оборудование для плановых и экстренных операций. А для полноценной послеоперационной реабилитации и наблюдения прооперированное животное можно поместить в стационар.
Животные, как и люди, часто заболевают внезапно, например, ночью или в праздники. Ветеринарная клиника на Октябрьском поле работает круглосуточно, без обеда и выходных. А удобное расположение позволяет легко добраться до неё не только на автомобиле, но и на общественном транспорте.
К слову, многие заядлые дачники на всё лето вывозят своих собак, кошек и прочих животных на природу. В клинике Водолей можно провести вакцинацию собак и кошек, которая необходима, чтобы защитить своих любимцев от заболеваний. Прививки проводятся по определенному графику и требуют подготовки, об этом подробно расскажут врачи ветеринарной клиники. Поэтому позаботиться о вакцинации лучше до начала дачного сезона и записаться на консультацию заранее.
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