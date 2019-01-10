Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Мама, не кури!

Шведские учёные обследовали 17 тысяч человек, родившихся в 1958 году. У всех них мамы курили во время беременности. Здоровье детей этих мам оценивали в 7, 16 лет и в 33 года. Оказалось, что в возрасте от 16 до 33 лет сахарным диабетом второго типа заболели 15 мужчин и 13 женщин. Риск получить эту болезнь возрастал с увеличением числа сигарет, выкуриваемых матерью ежедневно во время беременности. Так, у детей, матери которых выкуривали в день более десяти сигарет, риск диабета увеличивался по сравнению с теми, у кого матери не курили, в 4,5 раза, если же матери курили менее десяти сигарет в день, этот риск возрастал в 4,13 раза.

Кроме того, результаты исследования показали, что курение женщины во время беременности увеличивает вероятность развития ожирения у её детей на 34-38%. В исследуемой группе к 33 годам ожирение развилось почти у 10%.

МГ: Курить вредно! Это давно уже стало аксиомой для многих, однако курящих в мире всё ещё много. И вряд ли они исчезнут совсем, пока табачные концерны и спекулянты-перепродавцы будут иметь с этого жирную прибыль. А больных детей становится всё больше...

Затемнение Земли

Одновременно с процессом глобального потепления на Земле идёт процесс затемнения, сообщили в Институте глобального климата и экологии Росгидромета. Из-за загрязнения атмосферы аэрозолями с каждым годом к Земле поступает всё меньше солнечной радиации, то есть идёт процесс затемнения, который способствует глобальному похолоданию.

В настоящее время существует две точки зрения учёных по поводу глобального изменения климата на Земле. Одни считают, что наступит потепление, другие – что будет похолодание.

За последние сто лет уже наблюдалась череда периодов потепления и похолодания. Так, период потепления в 1910–1930 годах сменился похолоданием в 1945–75 гг. С 1975 года опять началось современное потепление. А процесс затемнения продолжается неуклонно, сообщает «Интерфакс».

МГ: Другими словами, если вы лично ничего не можете изменить в природе, постарайтесь не нервничать, натыкаясь на всевозможные мрачные прогнозы: как известно, «у природы нет плохой погоды»! И если у вас будет хорошее настроение и соответствующая одежда, то любая погода вам будет в радость. Даже в эти январские дни...

Зона альтруизма

Коллективом учёных под руководством Скотта Хьюттела из университета Дюка была обнаружена область головного мозга, отвечающая за альтруистическое поведение. Альтруизм представляет собой стремление человека помогать другим людям без требования какой-либо оплаты за помощь. Однако что служит непосредственной причиной такого поведения, до недавнего времени было неизвестно.

Чтобы получить ответ на этот вопрос, провели исследование сорок пять человек. Им было предложено по собственному желанию сделать выбор: поиграть в компьютерную игру или только наблюдать за ней. Победа в игре предусматривала денежную оплату. Кроме того, по результатам опроса, проведённого перед исследованием, позиция испытуемых была определена как более или менее альтруистическая. Как показали результаты сканирования, активность исследованной зоны была напрямую связана со степенью альтруизма испытуемого. Учёные полагают, что дальнейшие нейрофизиологические исследования данного феномена помогут лучше понять природу альтруизма, а также разобраться с такими нарушениями, как аутизм и антисоциальное поведение. Результаты исследования опубликованы в Nature Neuroscience.

МГ: Судя по делам в нашей социальной сфере, у многих российских чиновников зона альтруизма или глубоко спит, или вовсе ампутирована реформами, рынком и коррупцией...

Дороже нефти и газа...

К 2025 году около половины населения планеты будет испытывать проблемы с водой, а к 2040 году такой товар, как питьевая вода, превзойдёт по степени важности нефть и природный газ.

Такой прогноз озвучили в Росприроднадзоре, передаёт ИТАР-ТАСС. По мнению специалистов, в России сосредоточено около трети мировых запасов пресной воды, поэтому значимость нашей страны как державы, располагающей огромными природными ресурсами, будет только возрастать. Однако в то же время будет возрастать и ответственность за то, чтобы чистая пресная вода сохранилась для наших детей и внуков.

В этой связи учёные и специалисты обращают внимание на необходимость эффективного и рационального управления водными ресурсами.

МГ: Любопытно: чем больше мы используем нефти, тем меньше остаётся чистой воды. Не зря все цивилизованные страны кинулись искать альтернативные источники энергии...

Почему женщины живут дольше

Исследование британских врачей показало, что родившиеся сегодня девочки будут меньше курить, пить, гулять и употреблять наркотики, чем поколение их родителей. Именно по этой причине продолжительность жизни женщин увеличится.

Родившиеся в наше время девочки меньше рискуют заболеть раком или сердечной недостаточностью, чем их матери, благодаря достижениям современной медицины, в частности, появлению вакцины от рака. Повальное увлечение здоровым образом жизни в западных странах также положительно повлияет на состояние здоровья подрастающего поколения женщин. Однако в отчёте врачей содержатся и плохие новости: грядущая эпидемия тучности и диабета. Согласно новым данным, половина взрослого населения на западе, включая школьников, страдает проблемой избыточного веса. Несмотря на увлечение диетами, многие жители Туманного Альбиона не едят достаточно овощей и фруктов. В будущем это может привести к росту смертности от рака кишечника.

МГ: Скорее всего, девочкам просто не с кем будет гулять, пить, курить и употреблять наркотики, поскольку мальчиков, судя по всему, будет значительно меньше. Тех представителей «сильного пола», кого не уничтожат наркотики и алкоголь, перемелют конфликты...

Деньги и производительность труда

К такому выводу пришли американские учёные, изучив поведенческие особенности 500 добровольцев, которые в различной степени подвергались визуальному воздействию дензнаков и их производных.

Как сообщает газета «Лос-Анджелес таймс», результаты девяти проведённых серий исследований оказались просто ошеломляющими. Даже мысль о дензнаках повышает производительность труда и результативность работы. При этом регулярное рассматривание наличности способствует установлению хороших отношений с соседями.

Учёные полагают, что созерцание денег вызывает в человеке ощущение независимости и самостоятельности и буквально «отключает» желание положиться на окружающих.

МГ: А может, у нас имеет смысл развесить вдоль дорог вместо рекламы сомнительного содержания изображение дензнаков? Это, конечно, не уменьшит долги работодателей перед работающими, но хотя бы напомнит многим нашим согражданам, как выглядят деньги.

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