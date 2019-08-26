Заработок на досуге: как хобби может стать прибавкой к пенсии?

Генри Форд однажды сказал, что «самая лучшая работа — это высокооплачиваемое хобби». Это может показаться удивительным, но в настоящее время любимое увлечение может приносить не только удовольствие, но и ощутимую прибыль. Мы предлагаем вашему вниманию список из 10 самых финансово удачных идей для хобби, которым вы можете заниматься на пенсии.

Спорт

Сколько раз ваши врачи говорили вам или прописывали в рекомендациях «заниматься спортом». Но сколько из них объяснили и рассказали, что именно нужно делать и какой это на самом деле прекрасный вид досуга. Конечно же, первое что возникает в мыслях при этом слове: занятия в спортзале, выполнение нормативов и свистки тренера (помните, были такие у учителей физкультуры в школе и институте). Но, кроме этого, существует целый раздел, специально посвященный именно пожилым людям. Выполнять их очень легко и приятно: скандинавская ходьба, плавание, танцы, занятия йогой, настольный теннис и бадминтон не потребуют от вас много сил. Кроме этого, современные спортивные центры распределяют своих посетителей по возрастным группам. Поэтому, вы не только сможете улучшить свое здоровье, но и познакомиться с новыми интересными людьми.

Ну, а если вы или ваш супруг являетесь настоящими фанатами спортивных соревнований, теперь вы сможете магнетизировать ваше увлечение делая ставки на спорт.

Рукоделие

Один из самых традиционных и древних видов досуга сейчас снова набирает популярность. Вязание, вышивка, бисероплетение, создание кружев, шитье и многое другое позволят вам сделать удивительные вещи для себя и близких. Кроме этого, в магазинах рукоделия представлен широкий ассортимент различных материалов и для более необычных хобби: валянию из шерсти и даже канзаши (японскому искусству создания цветов из ткани и лент).

Вы можете заниматься этим видом хобби даже если никогда до этого не делали ничего своими руками. Большое количество обучающих мастер-классов и специальные наборы для рукоделия, которые можно приобрести в описанных выше магазинах, помогут вам быстро научиться основам.

Готовые изделия можно также и продавать желающим, которые появятся у вас очень быстро. Ведь уютные теплые носочки или варежки из натуральной пряжи, вязаные крючком пинетки для новорожденных, удивительные иконы из бисера и вышитые сумочки или тончайшие вологодские кружева дадут фору любой покупной вещи

Садоводство

Как бы ваши дети и внуки не отнекивались от поездки на дачу, но хороший сад и огород действительно может значительно пополнить семейный бюджет. Натуральные продукты, выращенные с любовью и заботой, станут отличным дополнением к столу. Этот вид досуга потребует определенных вложений времени на первом этапе, но при должном уходе уже в первый год порадует вас отличными результатами.

Торты на заказ

Также одно из самых популярных и коммерчески выгодных хобби на данный момент. Если вы всю жизнь любили хорошо готовить и баловать своих близких чем-то «вкусненьким», то предлагаем вам попробовать создавать выпечку на заказ и для праздников.

Для создания тортов потребуются обычные и не очень дорогие ингредиенты, которые можно купить на рынке или в ближайшем супермаркете. Хорошее молоко, мука, яйца и ваши навыки — и вы сможете сделать прекрасное кондитерское изделие, превосходящее торты и пирожные из магазина.

Инфобизнес

Современные технологии позволяют сделать очень многое, в том числе и проводить уроки, не выходя из дома. Если вы обладаете большим багажом знаний и любите обучать — откройте свою школу или курсы. Для этого вам нужно будет обучиться азам по владению компьютером или попросить помочь ваших близких. Курсы по иностранным языкам, кулинарное искусство, психология и многое другое — вот самый минимальный список тем, которым вы можете обучать своих учеников, зарабатывая при этом деньги.

Няня

Если вы отлично ладите с детьми, но ваши внуки уже выросли, вы можете попробовать работу няни для маленьких детей. Существуют также так называемые «няни на час» для случаев, когда родителям нужно отлучиться из дома, но не с кем оставить ребенка. Это ответственное, но очень светлое увлечение позволит вам наблюдать как ваши воспитанники растут и обзавестись целой командой «внуков».

Копирайтинг

Возможно, вы уже слышали об этом виде заработка от своих детей. Однако, заниматься им могут не только молодые люди. Кроме того, если вы всю жизнь любили писать стихи, рассказы или имеете профильное филологическое образование — создание статей для сайтов и блогов не станет для вас проблемой.

Вы можете описывать достоинства того или иного продукта, писать советы для молодых домохозяек, делиться секретами народной медицины и получать за это деньги.

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