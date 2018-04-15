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Заработок для пенсионера: высокодоходные инвестиции

Ксения ДАВЫДОВА   
15 Апреля 2018 г.
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Высокодоходные инвестиции

Пенсионеры (конечно, условно) делятся на тех, которых устраивает назначенное им пенсионное пособие от государства, и тех, кто ищет возможности улучшить свое финансовое положение.

Первые довольствуются тем, что есть, стараются жить по средствам и ничего в своей жизни не меняют. Иные, чтобы повысить свои доходы, предпринимают какие-то конкретные действия. Например, устраиваются на работу, рассматривают варианты вложений средств и т.д. Для второй категории пенсионеров одним из способов повлиять в положительную сторону на их финансовое положение могут стать высокодоходные инвестиции.

Что же это такое, высокодоходные инвестиции. Это такие же инвествложения с целью извлечения прибыли, но доход у такого вида инвестиций значительно выше. Например, проект за один день может принести хозяину прибыль равную годовому доходу от другого проекта. Надо понимать, что высокодоходные инвестиции связаны с большими рисками, когда можно многое сразу потерять. Опытные инвесторы советуют делающим первые шаги в этом направлении осуществлять инвестиции только на свободные средства, чтобы не быть, если риски осуществятся, финансовым банкротом. В один проект вложения ни в коем случае делать не надо. Лучше распределить примерно в равных долях средства на разные проекты с различной степенью доходности. Например, половина вложений пусть работает в проектах высокой надежности, но небольшой доходности, а другая в проектах с высокой доходностью, но когда рисков тоже достаточно.

Основных видов высокодоходных инвестиций два. Высокие доходы от инвестиций можно получить с помощью доверительного управления на рынке Форекс, а также вкладывая в хайпы. Ежедневно открывается множество разных хайпов, и стоит хорошо подумать над тем, куда вложить средства и сколько проектов для этого отобрать. Наилучшие хайпы те, которые обладают высоким потенциалом и популярностью, но необходимо, чтобы востребованность проекта росла плавно, без резких взлетов. Тогда у хайпа будут все шансы на длительное существование.

Подходящие хайпы найти самостоятельно довольно сложно. Особенно новичкам в этом деле. И тут активно стоит использовать паблики в социальных сетях, блоги, видеоблоги, которые публикуют люди, действительно разбирающиеся в таком виде инвестирования. Блогеры такого плана сами являются вкладчиками разных хайпов, о своем опыте инвестирования они делятся со своими подписчиками. После того как инвестор выбрал для себя несколько проектов, стоит дополнительно поинтересоваться мнением о нем на разных форумах, провести проверку проектов с помощью мониторингов.

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