Зарабатывать на фондовой бирже могут и пенсионеры

В последние годы с развитием интернет-технологий и повышением компьютерной грамотности пенсионеров наблюдается тенденция увеличения интереса людей старшего возраста к торговле на валютном рынке. Их мотивирует пополнение своих финансовых ресурсов, получение новых знаний и интересной профессии. В первую очередь, как отмечают специалисты, попробовать себя в трейдинге стремятся те, кто занимал до выхода на заслуженный отдых не последние должности в своей организации, люди, имеющие высшее, чаще экономическое образование.

Делающие первые шаги в этой индустрии иногда останавливают свой выбор на бинарных опционах (БО), информацию о которых легко найти во Всемирной паутине. Суть таких опционов в двух возможных вариантах исхода действий трейдера: можно или заработать или потерять свои средства. Итог определен привязкой вложенных денег. Например, к графику валютных курсов. Нужно поставить на повышение или понижение курса валюты в паре. И если удача улыбнулась, и прогноз оказался верен, получение денег, указанных в условиях договора, человеку обеспечено. К слову, существует также психология трейдинга БО. Она помогает людям держать контроль над своими эмоциями, которые могу выражаться жадностью, азартом, страхом или другими чувственными проявлениями. Это направление может дать торговцам много хороших советов. О том, какими деньгами можно рискнуть, что убыточность сделки нужно воспринимать как накопление опыта, о необходимости входа «в рынок» не по интуиции, а основываясь на логике и анализе и т.д.

Головокружительных успехов добилась в биржевой торговле одна пожилая дама. Ее зовут Ингеборга Моотц. Имея за плечами солидный возраст, эта женщина смогла сформировать состояние не в один миллион. А ведь пятьдесят четыре года Ингеборга жила, как пишут некоторые издания, в бедности. Ее родители имели скромные доходы, после замужества ситуация мало чем изменилась, но уже потому, что супруг дамы был очень экономный. Деньги на какую-нибудь приглянувшуюся вещь ей выдавались в два раза меньшие, работать не позволялось, потому что вторая половина считала, что женщина должна сидеть дома. Моотц заявила мужу, что если он будет препятствовать ее трудоустройству, то она заведет счет на фондовой бирже. После смерти супруга дама нашла акции одной из компаний, которые, по всей видимости, хотел преподнести ей муж, рискнула и... заработала свои первые два миллиона евро. И с этого все началось. Вдохновляющий пример!

Так что же нужно сделать новичку? Для начала необходимо скачать торговую программу, произвести регистрацию торгсчета и ввести на него средства. Изучить стратегии, опыт успешных трейдеров и работу различных брокеров и попробовать себя в тестовых предложениях. И решить, куда двигаться дальше.

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