Запретить комаров!

Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Опасная шутка

Шесть жителей Бангкока (Таиланд) в возрасте от 16 до 27 лет предстанут перед судом по обвинению в «создании беспорядков на улицах и разжигании страха».

Шутники разъезжали по городу на пикапе, вооружившись поддельным оружием, и делали вид, что стреляют по прохожим.

Причём некоторые из них разыгрывали роль случайных свидетелей, принимавшихся с воплями убегать с места действия, привлекая к сцене максимальное внимание. Кроме того, для пущей убедительности молодые люди пускали через громкоговоритель запись со звуком выстрелов. Свои «подвиги» они снимали на видео, чтобы впоследствии похвастать в интернете.

Все задержанные признали свою вину. Неизвестно, какое наказание назначит им суд, пока сообщается лишь о том, что шутники находятся под стражей, а их «экипировка» конфискована.

МГ: Учитывая рост настоящей террористической угрозы во всём мире, в том числе и в Таиланде, шутка действительно, по меньшей мере, рискованная... Могли ведь и подстрелить!

Не повод для развода?

68-летняя Тини Оуэнс из Великобритании уже и не надеется, что её брак с 80-летним Хью когда-нибудь будет расторгнут.

Супруги поженились в 1978 году и вырастили двоих детей. В 2015 году Тини впервые подала на развод, сославшись на то, что в их с Хью отношениях отсутствует любовь и привязанность, её муж – сварливый человек, часто обижающий её как наедине, так и в присутствии других людей. Однако супруг всегда отрицал эти утверждения, уверяя, что если их брак и не является самым счастливым в мире, то за долгие годы они «притёрлись» друг к другу, так что в целом дела обстоят неплохо. Женщина обращалась в суды несколько раз, и вот наконец она получила окончательный вердикт от верховного суда Великобритании, гласящий, что несчастливый брак – это не повод для развода.

Многие юристы критикуют такое решение. Подобная практика приводит к тому, что супруги начинают обливать друг друга грязью и придумывать самые разные поводы и семейные «преступления», чтобы их наконец-то развели.

МГ: Интересно, а что тогда в Великобритании повод для прекращения семейных отношений? Чисто английское убийство?..

Ресторан с рыбалкой

Необычный ресторан, открывшийся в Токио (Япония), предлагает своим посетителям рыбные блюда, в свежести которых не приходится сомневаться.

В помещении есть несколько резервуаров с водой, в каждом из которых плавают рыбины разных видов. Как только клиент определился с тем, какой рыбы ему бы хотелось, он получает удочку и приманку и отправляется на рыбалку.

Сотрудник ресторана с сачком помогает рыболову вытащить подцепленную рыбину, а дальше посетителю лишь остаётся выбрать, каким образом должна быть приготовлена его добыча.

МГ: Интересно, а никому ещё не пришла в голову идея открытия шашлычной с охотой, предположим, на баранов, чтобы быть уверенным, что не накормят собачатиной?

Запретить комаров!

Во французском городе Бриоле, департамент Мен и Луара, запретили комаров. Об этом сообщает издание The Connexion.

Местные жители стали жаловаться на засилье кровососущих насекомых после наводнения в начале июля. Мэр Бриоле отреагировал на это указом, запрещающим комаров в городе. Кроме того, он установил ловушки для комаров возле ратуши, начальных школ и детского сада.

«Таким комическим способом я пытался донести до горожан мысль, что в действительности ничего не могу с этим поделать, – объяснил мэр. – Большинству это показалось смешным». После указа комаров стало меньше, однако, по его словам, это никак не связано с запретом.

В 2016 году сообщалось, что в Швеции прошёл чемпионат по ловле комаров. Победитель поймал 135 насекомых. Соревнования устроили после запрета на обработку местных лесов средствами против комаров.

МГ: А может быть, стоило отменить дожди и наводнения? Ведь легче всего запретить то, что никак нельзя запретить...

Взгляд со стороны...

Этого жителя Малакки (Малайзия) многие пользователи интернета посчитали гениальным отцом.

У мужчины есть маленький ребёнок, который, конечно, частенько выражает свои эмоции плачем. Вот отец семейства и придумал оригинальный способ, как быстро и эффективно успокоить малыша.

Он записал хнычущего отпрыска на видео и теперь, как только младенец плачет, даёт ему посмотреть эти поучительные кадры. Видимо, ребёнку не совсем нравится, как этот процесс выглядит со стороны, так что он тут же успокаивается, взирая на экран смартфона с большим неудовольствием.

МГ: Придумка, действительно, гениальная! И сразу наводит на мысль, что и нам, взрослым, очень не мешает время от времени смотреть на себя со стороны! Благо сейчас для этого существует масса технических возможностей...

Дорогое яблочко

Кристал Тэдлок из штата Колорадо летела из Парижа в Денвер самолётом компании Delta. Когда на борту раздали обед в коробках, она взяла из него яблоко и положила его в сумку, чтобы съесть попозже. Однако во время прохождения таможни ей заявили, что она нарушила правила ввоза багажа, не задекларировав яблоко.

«Таможенник спросил меня, не дорого ли мне обошёлся отпуск во Франции. Я, ничего не понимая, сказала «да», и он заявил, что поездка станет ещё дороже, так как я оштрафована за нарушение правил таможни», – рассказала Тэдлок. Ей пришлось заплатить 500 долларов (около 30,6 тысяч рублей).

Американка отметила, что представителям авиакомпании стоило обратить внимание пассажиров на то, что яблоко необходимо было съесть до пересечения границ США. «Очень неприятно, что человеку приходится пройти через такое: ко мне отнеслись как к преступнице из-за какого-то фрукта!» – возмутилась она.

Представитель авиакомпании Delta заявил, что еда «выдаётся для того, чтобы пассажиры съели её в самолёте», а также отметил, что приветствует строгое соблюдение таможенных законов.

Согласно таможенным законам США, абсолютно все продукты питания необходимо декларировать. За нарушение полагается штраф размером до десяти тысяч долларов

МГ: Сдаётся, что подобные законы пишутся только для того, чтобы иметь возможность содрать с пассажира лишний доллар...

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